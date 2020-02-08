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Beşiktaş, Kobe Bryant'ı unutmadı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.02.2020 17:20 | Son Güncelleme

Beşiktaş - Gazişehir FK maçı öncesi kızı Gianna Maria ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbol efsanesi KobeBryant için Vodafone Park'taki skorboardda video yayınlandı.

Beşiktaş, Kobe Bryant'ı unutmadı

Beşiktaş - Gazişehir FK maçı öncesi kızı Gianna Maria ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant’ın anısına bir video yayınlandı.

Kobe Bryant Vodafone Park

Bu arada efsane isim Kobe Bryant’ın cenaze töreni tarihi de belli oldu. Kobe'nin yıllarca üstünde taşıdığı 24 numaralı formasından ve kızının taşıdığı 2 numaralı formada nedeniyle 24 Şubat'ta cenaze töreni düzenlenecek.


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