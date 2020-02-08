Beşiktaş, Kobe Bryant'ı unutmadı

Beşiktaş - Gazişehir FK maçı öncesi kızı Gianna Maria ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant’ın anısına bir video yayınlandı.

Bu arada efsane isim Kobe Bryant’ın cenaze töreni tarihi de belli oldu. Kobe'nin yıllarca üstünde taşıdığı 24 numaralı formasından ve kızının taşıdığı 2 numaralı formada nedeniyle 24 Şubat'ta cenaze töreni düzenlenecek.