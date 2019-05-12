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Beşiktaş kongresinde gergin anlar

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.05.2019 15:36 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul’da yine gergin anlar yaşandı. Birçok üye, Beşiktaşlı olmadığı iddia edilen bazı kişilerin oy kullanmamasını istedi. Yaşanan gerginlik sonrasında 2 üye salon dışına çıktı.

Beşiktaş kongresinde gergin anlar

Beşiktaş’ta yaşanan Olağan Seçimli Genel Kurul’da gerginlik yaşandı. Oy kullanmak için sıraya giren bazı üyelerin Beşiktaşlı olmadığını ifade eden birçok kişi, bu isimlerin oy kullanmaması için protesto etti. Beşiktaşlı olmadığı iddia edilen isimlere büyük tepki gösteren siyah-beyazlı kongre üyeleri, bu üyeleri protesto ederken, salona giren emniyet güçleri gerginliğin büyümesinin önüne geçti. Emniyet güçlerinin gözetiminde salondan çıkan isimler, Beşiktaşlı olduğunu iddia etti.

ÇAKIR BARAN: OY KULLANMA HAKKIMDA ELİMDEN ALINIYOR

Salondan çıkarılan isimlerden olan Çakır Baran, Beşiktaşlı olduğunu söyleyerek, “Başka takım taraftarı değilim. İsmim Çakır Baran. Ben İskenderun’dan geliyorum. Türk Metal Sendikası üyesiyim. Bir sendikanın üyesi olmak demek, başka bir takıma üye olmamak demek midir? Ben İskenderun’da yaşıyorum ve aidatımı ödeyerek buraya gelmişim. Güzel bir tablo yaşamak için geldim ama oy kullanma hakkım elimden alınıyor. Benim Beşiktaşlı olmadığımı kabul etsinler, her türlü cezayı almaya razıyım” ifadelerini kullandı.

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Olağan Seçimli Genel Kurul Beşiktaş Çakır Baran

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