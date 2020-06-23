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Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 23.06.2020 00:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 29. haftasında 26 Haziran Cuma günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. (AA)

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