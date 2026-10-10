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Fink: "Ben bir savaşçıyım, burada kalmak istiyorum"

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, kötü gidişe rağmen bir savaşçı olduğunu ve takımının başında kalmak istediğini söyledi.

Fink: "Ben bir savaşçıyım, burada kalmak istiyorum"

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Samsunspor, konuk ettiği Trabzonspor’a 3-0 mağlup oldu.

Samsunspor Teknik Direktör Thorsten Fink, maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Mağlup oldukları için üzgün olduklarını ifade eden Thorsten Fink, "Böyle bir derbiden sonra kendi evimizde 3-0 mağlubiyetten sonra konuşmak zor. Bu karşılaşmanın zor geçeceğini biliyorduk. Trabzonspor bizden çok daha iyi oynadı. İkili mücadelede değil, hızlı düşünüp hızlı oynadılar. Trabzonspor iyi olan taraftı. İstemiş olduğumuz sonuç bu değil. Bu sonuçlar futbolda olabiliyor. İkinci yarı iyi performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Trabzonspor haklı galibiyet aldı. Oyuncularımızı tekrardan kaldırmamız gerekiyor. Peş peşe 5 maç kaybettiğimiz için öz güven kaybettiğimizi söylememiz gerekiyor. Önümüzdeki hafta oynayacağımız karşılaşmaya da en iyi şekilde hazırlanıp oyuncularımızı hazırlamamız gerekiyor" dedi.

"BEN BİR SAVAŞÇIYIM, BURADA KALMAK İSTİYORUM"

Fink: "Ben bir savaşçıyım, burada kalmak istiyorum" 1

İstifa edip etmeyeceğinin sorulması üzerine konuşan Fink, "Burada kalmayı düşünüyorum. Ben savaşçı bir insanım. Burada vermiş olduğumuz birikimlerimiz var. Takımda gelecek adına umut vaat eden kalite olduğunu söyleyebilirim. Taraftarımıza da idmanda güzel mesajlar verdik. Bugün biraz daha temaslı oynayabilirdik. Diğer taraftan kartlar konusunda dikkat etmemiz gerekiyor. Az önce de söyledim ben savaşçı biriyim. Bunu değiştirebilirim. Ben devam etmek istiyorum, burada kalmak istiyorum. Taraftarımıza daha önce de çok güzel futbol izlettiğimizi biliyorum. Bunu tekrar gösterebiliriz. Ama bugüne kadar bunu maalesef gösteremedik. Bunu kulübün alması gereken bir karar. Benim doğru hoca olduğumu düşünürse ben buradayım. Ama kulübümüz böyle bir durumdan çıkmak için doğru bir insan olmadığımı düşünüyorsa oturur konuşuruz" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Samsunspor
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