Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ: "Başlarken 2 hedef koymuştuk, hedeflerimiz gerçekleşti"

İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek kupayı kazanan Beşiktaş'ın asbaşkanı Emre Kocadağ, lig başlarken 2 kupa hedeflediklerini ve bunların da gerçekleştiğini ifade etti.

Kocadağ, maç sonu yaptığı açıklamada, sezonun salgın nedeniyle çok zor geçtiğini söyledi.

Sezon başında zor şartlarda iyi bir kadroyla, iyi bir teknik ekiple sezona başladıklarını dile getiren Kocadağ, "Gerçekten de başlarken 2 hedef koymuştuk. Bu hedeflerin biri lig şampiyonluğuydu bir tanesi de Türkiye Kupasıydı. Öncelikli hedefimiz bunlarda sonuna kadar mücadele edip son noktaya kadar gelmek sonrasında da lehimize finalize etmekti. Bu dileklerimiz gerçek oldu." diye konuştu.

Başkan Ahmet Nur Çebi'ye, yönetim kuruluna, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a, teknik ekibe, tüm futbolculara ve kulüp çalışanları teşekkür eden Kocadağ, "Gerçekten eşi görülmemiş bir mücadele verdiler. Çok ciddi maç trafiği, çok ciddi imkansızlıklar pandemiden ötürü. Ailelerinden ayrı kaldılar. Bizler de öyle. Çok fedakarlıklar yapıldı. Sonunda çift kupayla buradan, İzmir'den dönüyoruz. İzmir'e gelirken 'acaba çift kupa olur mu' diye düşünmüştük. Allah'a hamdolsun bize bunu nasip etti." ifadelerini kullandı.