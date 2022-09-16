Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Karabük'te cenaze törenine katıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kaptan Demir Çelik AŞ'nin eski genel müdürü Bekir Özbağ'ın Karabük'teki cenaze törenine katıldı.

Rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bekir Özbağ'ın cenazesi, Şirinevler Camisi'ne getirildi.

Özbağ'ın ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Bekir Özbağ'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Özbağ'ın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz