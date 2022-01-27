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  4. Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı diledi:

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı diledi:

27.01.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Camia olarak kendisini minnetle anacağız" - "Saldırının neden olduğu bilinmiyor. Sadece çok üzüldüğümü bildirmek istiyorum"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı diledi.

Çebi, Antalya'da kampta bulunan siyah-beyazlı futbol takımının Belek Turizm Merkezi'ndeki antrenmanını izledi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Çebi, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun bir silahlı saldırı sonucu ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Çebi, şöyle konuştu:

"Mekanı cennet olsun. Beşiktaş'ımıza hizmet etti. Yaptığı yöneticilik döneminde hizmetleri var. Yaptıklarıyla ve çalışmalarıyla ilgili camia olarak kendisini minnetle anacağız. Saldırının neden olduğu bilinmiyor. Sadece çok üzüldüğümü bildirmek istiyorum. Kendisiyle bir süre çalışma imkanım oldu. Rahmet diliyorum. Hayat devam ediyor. Onun sevdiği renkler, takımı burada. Takımımız başarılı olsun diye buralardayız. Hayatta olsaydı, isteyeceği şey takımın başarılı olmasıydı. Nur içinde yatsın."

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