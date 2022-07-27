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Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Rıdvan Yılmaz'a başarı diledi

27.07.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Rıdvan Yılmaz'a başarı diledi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İskoçya'nın Rangers takımına transfer olan Rıdvan Yılmaz'a başarı diledi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Çebi, genç futbolcuyu Vodafone Park'taki makamında ağırladı.

Açıklamada, "Çebi, futbol akademimizde yetişen, 2018-2019 sezonundan bu yana giydiği A Takım formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olarak camiamızın gurur duyduğu isimlerden biri haline gelen Rıdvan Yılmaz’a, yeni kulübünde Beşiktaş'ımızı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil edeceğini inandığını belirterek başarılar diledi." ifadeleri kullanıldı.

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Ahmet Nur Çebi rangers

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