YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den yatağa bağımlığı yaşayan taraftara telefon sürprizi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den yatağa bağımlığı yaşayan taraftara telefon sürprizi

02.03.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den yatağa bağımlığı yaşayan taraftara telefon sürprizi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa bağımlı yaşayan taraftarla telefonla görüştü.

Antalya'ya giderken içinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yatağa bağımlı hale gelen 36 yaşındaki Zafer Altınışık, Beşiktaş fanatikliğiyle tanınıyor.

Televizyondan takımın maçlarını hiç kaçırmayan Altınışık'ın en büyük hayali, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile telefonda görüşerek gerçeğe dönüştü.

Çebi, yakından takip ettiği Altınışık'ı stadyumda görmek istediğini bildirdi.

Altınışık ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
El sanatları ustası çift, yabani kuşlar için su kabağından yuva yapıyorEl sanatları ustası çift, yabani kuşlar için su kabağından yuva yapıyor
GÜNCELLEME - Bursa'da otobüsün karıştığı kazada düşen çocuk öldüGÜNCELLEME - Bursa'da otobüsün karıştığı kazada düşen çocuk öldü
Tosyalı Holding, Algerie tesisinde üst üste ikinci dünya rekorunu kırdıTosyalı Holding, Algerie tesisinde üst üste ikinci dünya rekorunu kırdı
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Nur Çebi

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 2 Mart Çarşamba

İmsak
06:01
Sabah
07:22
Öğle
13:15
İkindi
16:25
Akşam
18:58
Yatsı
20:14
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ukraynalı asker "Allahu Ekber" diyerek ateşledi! Olay oldu

Ukraynalı asker "Allahu Ekber" diyerek ateşledi! Olay oldu

Kızı için TikTok açtı! Cepheden dans videolarını yayınladı

Kızı için TikTok açtı! Cepheden dans videolarını yayınladı

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Vizyon tarihe geri sayım başladı! Yeni kareler paylaşıldı

Vizyon tarihe geri sayım başladı! Yeni kareler paylaşıldı

Ukrayna’nın korkusuz First Lady’si! Paylaşımı olay oldu

Ukrayna’nın korkusuz First Lady’si! Paylaşımı olay oldu

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.