Beşiktaş Kulübü şehitlerimizi unutmadı

Hain saldırının gerçekleştirildiği Şehitler Tepesi'nde düzenlenen tören öncesi, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı, genel sekreter Ahmet Ürkmezgil, yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, siyah-beyazlı futbolcular Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal şehitler için yaptırılan anıta çelenk bıraktı.

Törende bir açıklama yapan Serdal Adalı, "Tüm şehitlerimize tekrar rahmet diliyoruz. Özellikle tüm ülkeyi üzen olaylardan birisiydi. Gazilerimize de tekrar geçmiş olsun diyorum. Bir daha böyle bir olayın ülkemizde, camiamızda ve çevremizde olmamasını Allah'tan diliyorum. Tekrar Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan'ın yanı sıra törene, siyah-beyazlı kulübün erkek voleybol takımı, basketbol altyapı, tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncuları ile kulüp çalışanları, sivil toplum örgütleri ve emniyet mensupları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla sona erdi. Törenin ardından Beşiktaş Kulübü tarafından Vodafone Park'taki müzenin girişinde lokma tatlısı dağıtıldı.

