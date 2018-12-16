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Beşiktaş'la sözleşmesini fesheden Pepe konuştu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.12.2018 19:05 | Son Güncelleme

Beşiktaş'la yollarını ayıran yıldız savunma oyuncusu Pepe, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İstanbul'dan ne zaman ayrılacağının kesinleşmediğini söyleyen Pepe, tek düşüncesinin Beşiktaş'ın maçı kazanması olduğunu söyledi.

Beşiktaş'la sözleşmesini fesheden Pepe konuştu!

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Pepe, siyah-beyazlıların Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçı izlemek için Vodafone Park'a gitti.

Karşılaşma öncesinde NTV'ye özel açıklamalarda bulunan Portekizli futbolcu, İstanbul'dan ayrılış tarihinin kesinleşmediğini söyledi.

Pepe "Bugün Beşiktaş'ın önemli bir maçı var. Takım arkadaşlarımın yanında almak için buradayım. Şu anda tek düşüncem Beşiktaş'ın maçı kazanması" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’a 2017-2018 sezonunun başında transfer olan Pepe, 52 maçta forma giydi. 35 yaşındaki tecrübeli savunmacı bu karşılaşmalarda 7 gol kaydetti.

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