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Beşiktaş - LASK Linz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.08.2018 08:24 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme ilk maçında Beşiktaş, LASK Linz takımını Vodafone Park'ta ağırlıyor. İlk maça seyircisi önünde çıkacak olan Beşiktaş, LASK Linz maçında iyi bir skor ve güzel bir futbolla çıkmak istiyor. Beşiktaş'ın LASK Linz'i elemesi halinde play off turundaki muhtemel rakibi belli oldu. UEFA, Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk karşılaşması olan Beşiktaş - LASK Linz maçının hakemini açıkladı. Peki Beşiktaş - LASK Linz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - LASK Linz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı)

Beşiktaş - LASK Linz maçı siyah-beyazlı taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. UEFA Avrupa Ligi 3. ön turu ilk karşılaşmasında Beşiktaş, Avusturya ekibi LASK Linz'i konuk edecek. Beşiktaş, B36 Torshavn takımını 2-0 ve 6-0 skorları ile geçerken LASK Linz, Lillestörm takımını 4-0 ve 2-1 yenerek turu geçmeyi başardı. Beşiktaş'ın LASK Linz'i elemesi halinde Avrupa Ligi play off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri yapılan kura çekimi ile belli oldu. Peki Beşiktaş - LASK Linz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - LASK LINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 9 Ağustos Perşembe günü Avusturya ekibi LASK Linz ile İstanbul'da yapacağı ilk maçı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Frankowski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcin Boniek ile Jakub Winkler'in yapacağı bildirildi. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Polonyalı Zbigniew Dobrynin'in üstleneceği kaydedildi. Beşiktaş - LASK Link maçı, D-Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN PLAY OFF TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİBİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nu geçmesi halinde play-off turunda karşılaşacağı rakibi İsviçre’nin Nyon kentinde çekilen kurayla belli oldu. Kura çekimine Beşiktaş'ı temsilen Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi katıldı. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselmesi durumunda karşılaşacağı rakibi Nordsjaelland / Partizan eşleşmesinden tur atlayan takım olacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 23 Ağustos’ta, rövanş maçları ise 30 Ağustos’ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ - LASK LİNZ MAÇI BİLET FİYATLARI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında 9 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’da Vodafone Park’ta Avusturya temsilcisi LASK Linz’i ağırlayacak. Beşiktaş - LASK Linz maçı bilet fiyatları aşağıdaki şekilde açıklandı. Maçın biletlerini, www.passo.com.tr , Vodafone Park bilet satış gişesi, N’Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden satın alabilirsiniz.

Bilet Fiyatları

  1. Kategori 245TL
  2. Kategori 225TL
  3. Kategori 205TL
  4. Kategori 195TL
  5. Kategori 165TL
  6. Kategori 150TL
  7. Kategori 100TL
  8. Kategori 90TL
    VIP : 680TL
    1903 A-E : 680TL
    1903 B-D : 750TL
    1903 C : 800TL

BEŞİKTAŞ'IN 207. MAÇI

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki ilk maçında 9 Ağustos Perşembe günü Avusturya'nın LASK Linz takımı ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Avrupa kupalarında 207. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 205 maçtan 79'unu kazandı, 83'ünü yitirdi, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.Avrupa arenasında rakip fileleri 273 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.

Bu maç, Beşiktaş'ın Kupa 2 olarak adlandırılan Avrupa Ligi'nde 105. maçı olacak. Bundan önceki karşılaşmalarda Beşiktaş, 48 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, attığı 167 gole karşılık kalesinde 125 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ'İN 29. MAÇI

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, siyah -beyazlı takımın başında 29. maçına çıkacak. Böylece Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör sayısını yenilemiş olacak. Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 28 karşılaşmada 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 49 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 40 gol yedi.

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