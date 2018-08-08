Beşiktaş - LASK Linz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı)

Beşiktaş - LASK Linz maçı siyah-beyazlı taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. UEFA Avrupa Ligi 3. ön turu ilk karşılaşmasında Beşiktaş, Avusturya ekibi LASK Linz'i konuk edecek. Beşiktaş, B36 Torshavn takımını 2-0 ve 6-0 skorları ile geçerken LASK Linz, Lillestörm takımını 4-0 ve 2-1 yenerek turu geçmeyi başardı. Beşiktaş'ın LASK Linz'i elemesi halinde Avrupa Ligi play off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri yapılan kura çekimi ile belli oldu. Peki Beşiktaş - LASK Linz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - LASK LINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 9 Ağustos Perşembe günü Avusturya ekibi LASK Linz ile İstanbul'da yapacağı ilk maçı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Frankowski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcin Boniek ile Jakub Winkler'in yapacağı bildirildi. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Polonyalı Zbigniew Dobrynin'in üstleneceği kaydedildi. Beşiktaş - LASK Link maçı, D-Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.