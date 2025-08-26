Beşiktaş Lille'den yeni transferi Tiago Djalo'yu İstanbul'a getirdi!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah beyazlılar Fransız temsilcisi Lille'den Tiago Djalo'yu İstanbul'a getirdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Beşiktaş transfer görüşmelerinde bulunduğu Tiago Djalo ile ilgili açıklamada bulundu.

''Transfer görüşmesine başladığımız Tiago Djalo, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a geldi.''

3 YILLIK SÖZLEŞME

25 yaşındaki savunmacı, resmi imzalar öncesinde kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçecek. Djalo, 2023 yılında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 47 maç kaçırmıştı.

Sağlık kontrolünde sorun çıkmaması halinde Beşiktaş, Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

İLK AÇIKLAMA

Tiago Djalo, "Çok mutluyum. Elimden geleni yapacağımın sözünü veriyorum. Bu kulübü daha iyi yerlere getirmek için çalışacağız." ifadelerinde bulundu.