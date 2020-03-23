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Beşiktaş, Liverpool'un yıldız sağ beki Nathaniel Clyne ile ilgileniyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.03.2020 19:06 | Son Güncelleme

Gelecek sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Liverpool'da top koşturan Nathaniel Clyne'yi yakın takibe alındı.

Beşiktaş, Liverpool'un yıldız sağ beki Nathaniel Clyne ile ilgileniyor!

Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Bir yandan önümüzdeki sezon kadrosunu gençleştirmeyi düşünen siyah-beyazlılar, diğer yandan da özellikle savunma bölgesini tecrübeli isimlerle güçlendirmek istiyor.

Yakın takibe alındı

Gökhan Gönül'e destek olacak bir sağ bek transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın Liverpool'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nathaniel Clyne ile temas kurduğu bildirildi. 29 yaşında basacak olan Clyne'i Sergen Yalçın'a scout olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan kardeşi Gürsoy'un önerdiği öğrenildi.

Yönetimin bütçe konusunu çözmesi ve bu transferi gerçekleştirmesi durumunda, bu sezon takıma herhangi bir katkısı bulunmayan Douglas'a sezon sonunda ülkesine dönmesi için kolaylık sağlanacağı bildirildi.

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