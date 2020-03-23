Beşiktaş, Liverpool'un yıldız sağ beki Nathaniel Clyne ile ilgileniyor!

Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Bir yandan önümüzdeki sezon kadrosunu gençleştirmeyi düşünen siyah-beyazlılar, diğer yandan da özellikle savunma bölgesini tecrübeli isimlerle güçlendirmek istiyor.
Yakın takibe alındı
Gökhan Gönül'e destek olacak bir sağ bek transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın Liverpool'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nathaniel Clyne ile temas kurduğu bildirildi. 29 yaşında basacak olan Clyne'i Sergen Yalçın'a scout olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan kardeşi Gürsoy'un önerdiği öğrenildi.
Yönetimin bütçe konusunu çözmesi ve bu transferi gerçekleştirmesi durumunda, bu sezon takıma herhangi bir katkısı bulunmayan Douglas'a sezon sonunda ülkesine dönmesi için kolaylık sağlanacağı bildirildi.
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