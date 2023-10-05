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BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇ SONUCU! UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler

05.10.2023 13:41 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş Lugano maçı detayları sorgulanıyor. Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta İsrail Futbol Federasyonundan David Fuxman düdük çaldı. Fuxman'ın yardımcılıklarını Omer Barbiro ve Rostislav Talis üstlendi. Maçın dördüncü hakemi ise Erez Papir oldu. Beşiktaş Lugano maç sonucu sporseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Beşiktaş Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Lugano maç sonucu merak edildi. UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında İsviçre temsilcisini konuk eden siyah beyazlılar 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 mağlup oldu. Rosier'in kırmızı kart gördüğü karşılaşmada TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de stadyumu terk etti. Beşiktaş Lugano maç sonucu internette araştırılıyor. İşte Beşiktaş Lugano maçı yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri...

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Lugano maçı bugün (5 Ekim 2023 Perşembe) saat 19.45'te başladı.

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Lugano maçı EXXEN'de canlı olarak ekrana geldi.

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇINDA İLK 11'LER

Beşiktaş 11'i: Ersin, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Ghezzal, Zaynutdinov, Muleka, Aboubakar

Lugano 11'i: Saipi, Hajrizi, Hajdari, Marques, Espinoza, Macek, Sabbatini, Grgic, Cimignani, Aliseda, Vladi

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

1- Beşiktaş 1

2- Club Brugge 1

3- Bodo Glimt 1

4- Lugano 1

HER 2 TAKIM DA GRUPTA İLK HAFTA BERABERE KALDI

Beşiktaş ve Lugano bu sezonki Avrupa maceralarına eşitlikle başladı.

Beşiktaş, D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Lugano'nun Bodo Glimt'i ağırladığı maç ise golsüz sona erdi.

MERT GÜNOK KARŞILAŞMADA YOK

Siyah beyazlıların, Lugano karşısına kaleci Mert Günok'tan yoksun çıkması bekleniyor.

Adana Demirspor maçında sakatlanarak yerini Ersin Destanoğlu'na bırakan tecrübeli kaleci, sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile oynanan karşılaşmada da görev yapamamıştı.

Teknik direktör Şenol Güneş de Konyaspor maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında Mert'in Lugano maçında görev alamayacağını belirtmişti.

Mert'in yanı sıra sakatlıkları nedeniyle Kayserispor, Adana Demirspor ve Konyaspor karşılaşmalarında görev alamayan Gedson Fernandes forma giyemeyecek. Öte yandan Ante Rebic'in durumu belirsizliğini koruyor.

Takımla çalışmaların bir kısmına katılan iki oyuncunun Lugano karşısında görev alıp almayacağı yapılacak son antrenmandan sonra belli olacak.

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