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Beşiktaş, M'Baye Niang ile ilgileniyor

17.06.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın forvet transferinde Senegalli golcü M'Baye Niang ile ilgilendiği iddia edildi.

Beşiktaş, M'Baye Niang ile ilgileniyor

Beşiktaş yeni sezon öncesi forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Fransız basını, Beşiktaş'ın Rennes forması giyen Senegalli golcü M'Baye Niang ile ilgilendiğini yazdı.

L'Equipe Gazetesi'nin haberine göre, Geçen sezonun ikinci yarısını Al Ahli'de kiralık geçiren ve gol sevinci yaşayamayan M'Baye Niang'ı Rennes, takımdan bedelsiz göndermek istiyor.

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"BEŞİKTAŞ, PORTO VE KRASNODAR İLGİLENİYOR"

Rennes'in mali yükünden kurtulmak istediği ve bu nedenle serbest bırakmayı planladığı M'Baye Niang ile 3 kulübün yakından ilgilendiği iddia ediliyor.

M'Baye Niang'ı transfer etmek isteyen kulüplerin Beşiktaş, Porto ve Krasnodar olduğu ifade ediliyor. 26 yaşındaki futbolcu geçen sezon çıktığı 17 resmi maçta sadece 1 gol atabildi.

M'BAYE NIANG KİMDİR?

Kariyerinde Milan, Genoa, Watford, Torino, Rennes ve Al Ahli gibi kulüplerde bulunan M'Baye Niang, forvetin yanı sıra her iki kanatta görev yapabiliyor. Senegal Milli Takımı ile bugüne kadar 15 maçta 4 gol kaydeden M'Baye Niang'ın kulüpler kariyerinde 288 maçta 63 gol ve 31 asisti bulunuyor.

(FUTBOL ARENA)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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