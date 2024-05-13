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Beşiktaş maçı sonrası Fatih Tekke ile yayıncı kuruluş muhabiri arasında gerilim yaşandı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.05.2024 09:12
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Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile yayıncı kuruluş muhabiri arasında maç sonunda gerilim yaşandı. Beşiktaş maçı sonrası konuşan Fatih Tekke'ye sorulan soru tecrübeli ismi biraz sinirlendirdi.

Beşiktaş maçı sonrası Fatih Tekke ile yayıncı kuruluş muhabiri arasında gerilim yaşandı!

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Alanyaspor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa röportaj veren Fatih Tekke, kendisine sorulan soru üzerine sinirlendi.

"BİZİM MAÇTAN MI BAHSEDİYORSUN?"

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Yayıncı kuruluşun muhabiri Fatih Tekke'ye, "Maça baktığımız zaman, iki takımdan biri, diğerine üstünlük kurabildi mi? sorusunu sordu. Fatih Tekke ise bu soruya kızarak, "Bizim maçtan bahsediyorsun? 90 dakika her istatistikte biz üstündük." dedi. O anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

"KARŞIMIZDA EKSİK BİR TAKIM AMA İSMİ BEŞİKTAŞ"

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Düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Beşiktaş’ın eksik olmasına rağmen yetenekli oyunculara sahip olduğunu ifade etti. Tekke, “Maçın hemen hemen tamamında üstün olan taraf Alanyaspordu. Cesur oynayan bir Alanyaspor vardı. Karşımızda eksik bir takım ama ismi Beşiktaş. Beşiktaş ile oynuyorsunuz. Yetenekli oyunculara sahip. Oyunun bazı bölümlerinde üstünlüklerini yetenekleriyle sağlayan bir Beşiktaş vardı. Son 10 dakikada gençlerin sahaya girmesi Beşiktaş adına sevindirici. Oyunun son bölümünde ısrarla uyarmamıza rağmen uzun orta yapmamıza rağmen oyuncular yorgundu. Ama genel hatlarıyla oyunun üzerinde koyarak, doğru yerleşerek, baskıları yapmaya çalışarak geldiğimiz günden bu yana devam eden bir tarz. Oyuncuların bunu sürekli yapmasını beklemek de kolay değil. Yapması da kolay değil. Oyuncularım şu ana kadar bunu eksiksiz yapmaya çalıştılar. Hepsinin ayaklarına sağlık. Alanyaspor hak ettiği bir konumda. Beklentilerin çok üzerinde bir durumdayız. İki haftada oyunlarımızın üzerine koymaya çalışarak devam edeceğiz. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Bugün 2 puan kaybettik diyebilirim” diye konuştu.

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