SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş Mehmet Topal'ı transfer etmek istiyor!

Beşiktaş Mehmet Topal'ı transfer etmek istiyor!

11.07.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Mehmet Topal'ı transfer etmek istiyor.

Beşiktaş Mehmet Topal'ı transfer etmek istiyor!

Siyah beyazlı yönetim, transfer çalışmalarına başlarken yeni bir gelişme daha yaşandı.

SERGEN YALÇIN, MEHMET TOPAL’I İSTİYOR

Ortacizgi.com’un haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Mehmet Topal’ın transfer edilmesini talep etti.

Tecrübeli teknik adam, Mehmet Topal’ı yerli oyuncu rotasyonunda kullanmak istiyor.

Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun da Beşiktaş’ta oynamak istediği ifade edildi.

Mehmet Topal’ın uygun bir maaş karşılığında transfer edilme ihtimalinin olduğu belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F1 Türkiye GP'si bilet fiyatları belli olduF1 Türkiye GP'si bilet fiyatları belli oldu
PARTNERÜnlüler tatilde! Bir kare de ondan geldiÜnlüler tatilde! Bir kare de ondan geldi
Larin'in menajeri: Beşiktaş oyuncumu satmak istiyorLarin'in menajeri: Beşiktaş oyuncumu satmak istiyor
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Eşini annesi zannettiler!

Eşini annesi zannettiler!

Dev maçta şok! Conor McGregor'un ayağı kırıldı

Dev maçta şok! Conor McGregor'un ayağı kırıldı

'Defalarca hayal ettiğim bir şampiyonluk'

'Defalarca hayal ettiğim bir şampiyonluk'

Beşiktaş transferi bitirdi!

Beşiktaş transferi bitirdi!

Fenerbahçe'ye bomba teklif

Fenerbahçe'ye bomba teklif

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Babasının istifa haberini duyurdu

Babasının istifa haberini duyurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Gündem yaratan Taylan Antalyalı açıklaması

Gündem yaratan Taylan Antalyalı açıklaması

Eski Beşiktaşlı artık Fenerbahçe'de

Eski Beşiktaşlı artık Fenerbahçe'de

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.