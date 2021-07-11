Beşiktaş Mehmet Topal'ı transfer etmek istiyor!

Siyah beyazlı yönetim, transfer çalışmalarına başlarken yeni bir gelişme daha yaşandı.
Ortacizgi.com’un haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Mehmet Topal’ın transfer edilmesini talep etti.
Tecrübeli teknik adam, Mehmet Topal’ı yerli oyuncu rotasyonunda kullanmak istiyor.
Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun da Beşiktaş’ta oynamak istediği ifade edildi.
Mehmet Topal’ın uygun bir maaş karşılığında transfer edilme ihtimalinin olduğu belirtildi.
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