Beşiktaş Milli yıldızın peşine düştü... Kara kartal, Salih Özcan transferi için resmen masada!

Alman Bild gazetesinin haberine göre Borussia Dortmund, Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği Salih Özcan için istediği rakamı belirledi. Sözleşmesinin son senesinde olan milli futbolcunun, hem maaş yükünden kurtulmak hem de bonservisinden para kazanmak isteyen Alman ekibi milli futbolcuyu 5 milyon Euro’ya satmaya hazır.

BAŞKAN SERDAR ADALI ‘İLGİLENİYORUZ’ DEDİ…

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı geçtiğimiz günlerde transfer çalışmaları ile alakalı yaptığı açıklamada Salih Özcan ismi için “İlgileniyoruz. Ağırlıklı genç, yerli, Türk oyuncular istiyoruz’’ açıklamasında bulunmuştu.

5 MİLYON EURO İNDİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR!

Borussia Dortmund'un Salih Özcan için belirlediği bonservisin 5 milyon Euro olduğu belirtildi. Beşiktaş cephesinin ise bu ücreti aşağı çekmek için pazarlıkları sürdürdüğü kaydedildi. Transferin 3.5-4 milyon Euro bandında bitmesi beklenirken, bir diğer Alman kulübü Köln’ün de oyuncuya ilgisinin olduğu gelen bilgiler arasında.