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Beşiktaş Milli yıldızın peşine düştü... Kara kartal, Salih Özcan transferi için resmen masada!

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in talimatı doğrultusunda Salih Özcan transferi için adım atmaya karar verdi. Alman kulübü bonservis talebinin gerçekleşmesi durumunda oyuncunun ayrılmasına izin verecek.

Beşiktaş Milli yıldızın peşine düştü... Kara kartal, Salih Özcan transferi için resmen masada!
Burak Kavuncu
Salih Özcan

Salih Özcan

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
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Alman Bild gazetesinin haberine göre Borussia Dortmund, Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği Salih Özcan için istediği rakamı belirledi. Sözleşmesinin son senesinde olan milli futbolcunun, hem maaş yükünden kurtulmak hem de bonservisinden para kazanmak isteyen Alman ekibi milli futbolcuyu 5 milyon Euro’ya satmaya hazır.

BAŞKAN SERDAR ADALI ‘İLGİLENİYORUZ’ DEDİ…

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Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı geçtiğimiz günlerde transfer çalışmaları ile alakalı yaptığı açıklamada Salih Özcan ismi için “İlgileniyoruz. Ağırlıklı genç, yerli, Türk oyuncular istiyoruz’’ açıklamasında bulunmuştu.

5 MİLYON EURO İNDİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR!

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Borussia Dortmund'un Salih Özcan için belirlediği bonservisin 5 milyon Euro olduğu belirtildi. Beşiktaş cephesinin ise bu ücreti aşağı çekmek için pazarlıkları sürdürdüğü kaydedildi. Transferin 3.5-4 milyon Euro bandında bitmesi beklenirken, bir diğer Alman kulübü Köln’ün de oyuncuya ilgisinin olduğu gelen bilgiler arasında.

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transfer Borussia Dortmund Salih Özcan FC Köln Ole Gunnar Solskjaer son dakika beşiktaş
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