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Beşiktaş N'Sakala'yı resmen açıkladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.04.2020 10:50 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını futbola ara vermiş olsa da takımlar yeni sezona daha güçlü girmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takıma takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta ise gözler Erdal Torunoğulları'nın açıklaması ile N'Sakala'ya çevrildi.

Beşiktaş N'Sakala'yı resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Erdal Torunoğulları, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen sol bek oyuncu Fabrice N'Sakala'nın transfer listesinde olduğunu resmen açıkladı.

Konuyla ilgili Orta Çizgi'ye açıklamalarda bulunan Torunoğulları, "Hoca isterse olur. N'Sakala da listemize girmiştir. Hocamızın eski oyuncusu. Hoca 'bu oyuncuyu istiyorum' derse, kendisi ile oturup konuşuruz. Bu tür oyuncuların listede olması başka bir şey, transfer olması başka bir şey." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

29 yaşındaki oyuncunun Aytemiz Alanyaspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona eriyor.

N'SAKALA'NIN PERFORMANSI

Kongolu oyuncu bu sezon forma giydiği 27 maçta 1 asist kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş N’Sakala Transfer

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