Beşiktaş N'Sakala'yı resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Erdal Torunoğulları, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen sol bek oyuncu Fabrice N'Sakala'nın transfer listesinde olduğunu resmen açıkladı.

Konuyla ilgili Orta Çizgi'ye açıklamalarda bulunan Torunoğulları, "Hoca isterse olur. N'Sakala da listemize girmiştir. Hocamızın eski oyuncusu. Hoca 'bu oyuncuyu istiyorum' derse, kendisi ile oturup konuşuruz. Bu tür oyuncuların listede olması başka bir şey, transfer olması başka bir şey." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

29 yaşındaki oyuncunun Aytemiz Alanyaspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona eriyor.

N'SAKALA'NIN PERFORMANSI

Kongolu oyuncu bu sezon forma giydiği 27 maçta 1 asist kaydetti.

