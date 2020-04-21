Beşiktaş N'Sakala'yı resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Erdal Torunoğulları, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen sol bek oyuncu Fabrice N'Sakala'nın transfer listesinde olduğunu resmen açıkladı.
Konuyla ilgili Orta Çizgi'ye açıklamalarda bulunan Torunoğulları, "Hoca isterse olur. N'Sakala da listemize girmiştir. Hocamızın eski oyuncusu. Hoca 'bu oyuncuyu istiyorum' derse, kendisi ile oturup konuşuruz. Bu tür oyuncuların listede olması başka bir şey, transfer olması başka bir şey." ifadelerini kullandı.
29 yaşındaki oyuncunun Aytemiz Alanyaspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona eriyor.
Kongolu oyuncu bu sezon forma giydiği 27 maçta 1 asist kaydetti.
F.Bahçe'de teknik direktörlük için dev isim!
Ozan Kabak’tan 45 saniyede şov!
Antreman sırasında hayatını kaybetti!
Fenerbahçeli yıldız karantinada!
Talisca geri dönecek mi?
Koronaya rağmen sözleşme...
Falcao'dan Türk doktora cevap!
Uğurcan Çakır karantina günlerini anlattı
Ronaldinho'dan flaş istek!
Ve Beşiktaş sahaya indi!
Trabzonspor'u çalıştırmak istiyorum
Galatasaray bu transferi bekliyor!
Cengiz Ünder'den alkışlanacak hareket
Karantinadan kaçan yıldız geri dönmüyor!
Ersun Yanal'dan canlı yayında flaş açıklamalar
Efsane isim koronavirüsten hayatını kaybetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum