Beşiktaş, Nacer Chadli'yi transfer etmek üzere

Premier Lig takımlarından West Bromwich'in oyuncusu olan Nacer Chadli ile her konuda anlaşan transfer komitesi, oyuncunun kulübüyle de son pürüzleri çözmeye çalışıyor.
Şenol Güneş'in özellikle istediği futbolculardan biri olan Chadli'nin transferinin son anda bir aksilik çıkmazsa birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.
NACER CHADLI KİMDİR?
Nacer Chadli, futbol kariyerine ilk olarak 1998 yılında Standart Liege takımının alt yapısında başladı. 7 sene boyunca mücadele ettiği takımında 2005 yılında ayrılarak MVV Maastricht’in alt yapısına transfer oldu.
2 sene de burada genç takımlarda yer aldı ve 2007 yılında AGOVV Apeldoorn’a transfer oldu. Burada imzaladığı yeni bir sözleşme kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesi oldu ve 2007 yılında kariyerinin ilk profesyonel karşılaşmalarına çıktı. 3 sene yer aldığı takımda 90 maça çıkıp 28 gol attı.
2010-2011 sezonu başlangıcında ligin bir başka takımı olan Twente’ye 400 Bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Twente takımı ile ilk sezonunda 49 maça çıkıp 13 gol atarken sezon sonunda Hollanda KNVB Kupası’nı kazanma başarısını gösterdi.
2013-2014 sezonunda İngiliz ekiplerinden Tottenham’a 8,1 Milyon Euro’ya transfer oldu. Tottenham ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Nacer Chadli, 35 maça çıkıp 5 gol attı. Transfer olduğu dönemden itibaren takımda ilk 11’de maçlara çıkmaya başladı ve 2 sezon forma giydiği takımda 61 maça çıkıp 13 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
Tottenham’da 2 sezon forma giydikten sonra, 15.2 Milyon Euro karşılığında West Bromwich’e transfer olan tecrübeli orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon burada 8 maça çıktı ve 1 gol attı. Kulüp kariyerinde toplam 377 maça çıkan Chadli, 100 gol atıp 67 tane de asist yaptı. Kulüp kariyerinde 20 kez sarı kart gören Chadli, hiç kırmızı kart görmedi.
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