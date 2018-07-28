Beşiktaş, Nacer Chadli'yi transfer etmek üzere

Premier Lig takımlarından West Bromwich'in oyuncusu olan Nacer Chadli ile her konuda anlaşan transfer komitesi, oyuncunun kulübüyle de son pürüzleri çözmeye çalışıyor.

Şenol Güneş'in özellikle istediği futbolculardan biri olan Chadli'nin transferinin son anda bir aksilik çıkmazsa birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

NACER CHADLI KİMDİR?

Nacer Chadli, futbol kariyerine ilk olarak 1998 yılında Standart Liege takımının alt yapısında başladı. 7 sene boyunca mücadele ettiği takımında 2005 yılında ayrılarak MVV Maastricht’in alt yapısına transfer oldu.

2 sene de burada genç takımlarda yer aldı ve 2007 yılında AGOVV Apeldoorn’a transfer oldu. Burada imzaladığı yeni bir sözleşme kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesi oldu ve 2007 yılında kariyerinin ilk profesyonel karşılaşmalarına çıktı. 3 sene yer aldığı takımda 90 maça çıkıp 28 gol attı.

2010-2011 sezonu başlangıcında ligin bir başka takımı olan Twente’ye 400 Bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Twente takımı ile ilk sezonunda 49 maça çıkıp 13 gol atarken sezon sonunda Hollanda KNVB Kupası’nı kazanma başarısını gösterdi.