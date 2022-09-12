Beşiktaş, namağlup unvanını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'e Vodafone Park'ta 1-0 yenilen Beşiktaş, 5 maçlık yenilmezlik unvanını kaybetti.

Geride kalan 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, Yukatel Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü maçlarını kazanırken, Aytemiz Alanysapor ile berabere kaldı ve 13 puan topladı.

- Ismael kırmızı kart gördü

Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşısında 3 puanın yanı sıra teknik direktör Valerien Ismael'i de kaybetti.

Halil Umut Meler'in bir kararı sonrasında hakeme tepki gösteren Ismael, sarı kart görmesinin ardından Meler'i alkışla protesto edince 88. dakikada ikinci sarı kartla kulübeden ihraç edildi. Karşılaşmanın kalan bölümünü Ismael'in yardımcısı Adam David Murray siyah-beyazlı takımı idare etti.

- Yeni transferler Beşiktaş'ta siftah yaptı

Siyah-beyazlı takımın bu sezonki transferleri arasında yer alan Nathan Redmond, Tayyip Talha Sanuç ve Tayfur Bingöl, Beşiktaş formasıyla ilk maçlarını oynadı.

Karşılaşmaya yedek başlayan iki oyuncudan Redmond, 57. dakikada oyuna girerken, Tayyip Talha 74. dakikada Necip Uysal'ın, Tayfur Bingöl ise Berkay Vardar'ın yerine mücadeleye dahil olarak siyah-beyazlı formayla siftah yaptılar.

- Necip Uysal'a hem destek hem protesto

Medipol Başakşehir'in Traore ile attığı golde kaptırdığı topla turuncu-lacivertli takımın atağa çıkmasına sebep olan Necip Uysal oyundan çıkarken siyah-beyazlı taraftarlar ikiye bölündü. 74. dakikada yerini Tayyip Talha Sanuç'a bırakan Necip Uysal oyundan çıkarken Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı tecrübeli oyuncuyu ıslıkla protesto ederken bir kısmı alkışla destek verdi. Siyah-beyazlı futbolcuyu kulübede ilk teselli eden isim ise teknik direktör Valerien Ismael oldu.

- Yönetime protesto

Beşiktaşlı taraftarlar maçın sona ermesinin ardından siyah-beyazlı yönetimi protesto etti.

Siyah-beyazlılar, bir müddet "Yönetim uyuma Beşiktaş'a sahip çık" şeklinde tezahürat yaptı.

