SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş nasıl şampiyon olur? Beşiktaş, şampiyonluğunu ne zaman ilan eder? Türk Telekom'a kupa talebi haberine cevabı...

Beşiktaş nasıl şampiyon olur? Beşiktaş, şampiyonluğunu ne zaman ilan eder? Türk Telekom'a kupa talebi haberine cevabı...

02.05.2021 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 39. Haftasında Hatayspor’u evinde ağırlayan Beşiktaş, rakibini 7 – 0 yenerek spor gündemine bomba gibi düştü. Özellikle sosyal medyada büyük destek gören Beşiktaş, bu skorla 78 olan puanını 81’e yükseltti. Fenerbahçe’nin zirvedeki yerini alan Beşiktaş, Fenerbahçe’yi ikinci sıraya düşürürken, puan sıralamasında Galatasaray ise 72 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Beşiktaş takımının şu an için şampiyonluk yolunda işi oldukça kolay gözüküyor.

Beşiktaş nasıl şampiyon olur? Beşiktaş, şampiyonluğunu ne zaman ilan eder? Türk Telekom'a kupa talebi haberine cevabı...

Hatayspor'la olan karşılaşmasında 7 – 0'lık skorla galibiyeti elde eden Beşiktaş, 81 puana ulaşarak ligin zirvesinde yer alıyor. Beşiktaş’ın şampiyonluğu için bundan sonraki maçlarda dört puan toplaması yeterli oluyor. Beşiktaş, kalan maçlarda dört puan toplaması sonucunda, rakiplerinin puan durumuna bakılmadan şampiyon olmayı garantilemiş oluyor.

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Beşiktaş, geriye kalan son üç haftada dört puan toplaması halinde diğer takımların aldığı sonuçlara bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Yani geriye kalan üç maçta bir galibiyet bir beraberlik alırsa Galatasaray ve Fenerbahçe’nin önünde şampiyonluğa ulaşacak.

BEŞİKTAŞ, GALATASARAY MAÇINDA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

Fenerbahçe Erzurumspor’u, Galatasaray’da Gençlerbirliği’nin yenemezse, Beşiktaş önümüzdeki hafta derbi karşılaşmasında Galatasaray’ı mağlup eder ya da bir puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Bu formül tutarsa Beşiktaş, 8 Mayıs’ta Galatasaray derbisinde galip gelmesi veya berabere kalması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray ile Beşiktaş mücadelesi önümüzdeki hafta 8 Mayıs günü saat 20:30’da başlayacak.

BEŞİKTAŞ TÜRK TELEKOM KUPA TALEBİNİ YALANLADI

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda oynanacak derbi maç sonrası şampiyonluğunu ilan etmesi halinde kupayı sarı-kırmızılı takımın sahasında kaldırmak için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulunacağı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

beşiktaş

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Süper Lig 2020-21 sezonunun bitimine üç hafta kala 81 puanla lider konumda bulunan Futbol A Takımımızın, ligin 40. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile oynayacağı maçın sonunda ortaya çıkacak puan durumuna göre şampiyonluğunu ilan etmesi halinde şampiyonluk kupasını Türk Telekom Stadı'nda kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunacağımız şeklinde basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Ligin henüz bitmediğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Camiamızın şu anda en büyük beklentisi, başarılı performansıyla haklı bir şekilde ligin zirvesinde yer alan Futbol A Takımımızın bir an evvel şampiyonluğunu ilan ederek milyonlarca sevenini bir kez daha gururlandırmasıdır. 118 yılık şerefli mazimizden aldığımız Beşiktaşlılık duruşumuzun bir gereği olarak hiçbir rakibimize asla saygısızlık yapmayız. Beşiktaşımız şampiyonluğun en büyük adayıdır ancak lig henüz bitmemiştir. Oynanacak üç maçımız daha vardır. Şampiyon olduğumuz vakit, kupamızı hak ettiğimiz şekilde ve hak ettiğimiz yerde kaldırmak en doğal hakkımızdır."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMükemmel aşk strese sokuyorMükemmel aşk strese sokuyor
Beşiktaş'tan şampiyonluk kupası açıklaması Beşiktaş'tan şampiyonluk kupası açıklaması
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Türk Telekom
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
Hakemler resmen beşiktaşa çalışıyor.Rakip kaleci topa atlamaz.Futbolun kara lekeleri bunlar.Avrupaya gidip sekiz yerler yine
sana sampiyonluk yakisir
sırf hataya 7 atmamışız anlaşıldı hatayı ve renklilerı sahura kaldırmayın onlar 7 yattı:)))

En Çok Okunan Haberler

ABD Ticaret Temsilcisi'nden fikri mülkiyetin kaldırılmasına destek

ABD Ticaret Temsilcisi'nden fikri mülkiyetin kaldırılmasına destek

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan bir transfer daha

Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan bir transfer daha

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Süper Lig rekoru geldi

Süper Lig rekoru geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.