Beşiktaş nasıl şampiyon olur? Beşiktaş, şampiyonluğunu ne zaman ilan eder? Türk Telekom'a kupa talebi haberine cevabı...

Hatayspor'la olan karşılaşmasında 7 – 0'lık skorla galibiyeti elde eden Beşiktaş, 81 puana ulaşarak ligin zirvesinde yer alıyor. Beşiktaş’ın şampiyonluğu için bundan sonraki maçlarda dört puan toplaması yeterli oluyor. Beşiktaş, kalan maçlarda dört puan toplaması sonucunda, rakiplerinin puan durumuna bakılmadan şampiyon olmayı garantilemiş oluyor.
Beşiktaş, geriye kalan son üç haftada dört puan toplaması halinde diğer takımların aldığı sonuçlara bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Yani geriye kalan üç maçta bir galibiyet bir beraberlik alırsa Galatasaray ve Fenerbahçe’nin önünde şampiyonluğa ulaşacak.
Fenerbahçe Erzurumspor’u, Galatasaray’da Gençlerbirliği’nin yenemezse, Beşiktaş önümüzdeki hafta derbi karşılaşmasında Galatasaray’ı mağlup eder ya da bir puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Bu formül tutarsa Beşiktaş, 8 Mayıs’ta Galatasaray derbisinde galip gelmesi veya berabere kalması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray ile Beşiktaş mücadelesi önümüzdeki hafta 8 Mayıs günü saat 20:30’da başlayacak.
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda oynanacak derbi maç sonrası şampiyonluğunu ilan etmesi halinde kupayı sarı-kırmızılı takımın sahasında kaldırmak için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulunacağı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Süper Lig 2020-21 sezonunun bitimine üç hafta kala 81 puanla lider konumda bulunan Futbol A Takımımızın, ligin 40. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile oynayacağı maçın sonunda ortaya çıkacak puan durumuna göre şampiyonluğunu ilan etmesi halinde şampiyonluk kupasını Türk Telekom Stadı'nda kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunacağımız şeklinde basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.
Ligin henüz bitmediğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Camiamızın şu anda en büyük beklentisi, başarılı performansıyla haklı bir şekilde ligin zirvesinde yer alan Futbol A Takımımızın bir an evvel şampiyonluğunu ilan ederek milyonlarca sevenini bir kez daha gururlandırmasıdır. 118 yılık şerefli mazimizden aldığımız Beşiktaşlılık duruşumuzun bir gereği olarak hiçbir rakibimize asla saygısızlık yapmayız. Beşiktaşımız şampiyonluğun en büyük adayıdır ancak lig henüz bitmemiştir. Oynanacak üç maçımız daha vardır. Şampiyon olduğumuz vakit, kupamızı hak ettiğimiz şekilde ve hak ettiğimiz yerde kaldırmak en doğal hakkımızdır."
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