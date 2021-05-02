Beşiktaş nasıl şampiyon olur? Beşiktaş, şampiyonluğunu ne zaman ilan eder? Türk Telekom'a kupa talebi haberine cevabı...

Hatayspor'la olan karşılaşmasında 7 – 0'lık skorla galibiyeti elde eden Beşiktaş, 81 puana ulaşarak ligin zirvesinde yer alıyor. Beşiktaş’ın şampiyonluğu için bundan sonraki maçlarda dört puan toplaması yeterli oluyor. Beşiktaş, kalan maçlarda dört puan toplaması sonucunda, rakiplerinin puan durumuna bakılmadan şampiyon olmayı garantilemiş oluyor.

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Beşiktaş, geriye kalan son üç haftada dört puan toplaması halinde diğer takımların aldığı sonuçlara bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Yani geriye kalan üç maçta bir galibiyet bir beraberlik alırsa Galatasaray ve Fenerbahçe’nin önünde şampiyonluğa ulaşacak.

BEŞİKTAŞ, GALATASARAY MAÇINDA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

Fenerbahçe Erzurumspor’u, Galatasaray’da Gençlerbirliği’nin yenemezse, Beşiktaş önümüzdeki hafta derbi karşılaşmasında Galatasaray’ı mağlup eder ya da bir puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Bu formül tutarsa Beşiktaş, 8 Mayıs’ta Galatasaray derbisinde galip gelmesi veya berabere kalması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray ile Beşiktaş mücadelesi önümüzdeki hafta 8 Mayıs günü saat 20:30’da başlayacak.