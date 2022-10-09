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Beşiktaş, Necip Uysal'ın 400'üncü maçını kutladı

09.10.2022 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Necip Uysal'ın 400'üncü maçını kutladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcusu Necip Uysal'ın 400'üncü maçını sosyal medyada yayımladığı mesajla kutladı.

Bitexen Giresunspor maçında 75'inci dakikada oyuna girerek siyah-beyazlı formayı 400'üncü kez giyen Necip Uysal'ın fotoğrafının kullanılarak yapılan paylaşımda, "Şanlı şerefli formamız ile tam 400 maç. Kaptan Necip Uysal." ifadeleri kullanıldı.

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