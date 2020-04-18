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Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenmanlara başlayacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.04.2020 21:33 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta, koronavirüs nedeniyle verilen ara sona eriyor. Siyah beyazlılar Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenmanlara başlayacak.

Koronavirüs salgını ile ligler ertelendi ve futbol takımları bir aydır evden çalışmalarını evden sürdürüyor. Beşiktaş yönetimi aldığı flaş bir kararla takımı sahalara döndürmeye karar verdi.

NEVZAT DEMİR'DE ANTRENMANLAR BAŞLAYACAK

Beşiktaş, evden çıkmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Pazartesi gününden itibaren 4'er, 5'er kişilik gruplar halinde idmanlara çıkmayı planlıyor. Çalışmalarda temas olmayacak.

Yönetim tesislerde sıkı sağlık tedbirleri alarak, çalışma koşulları oluşturacak. Çalışmalar İtalyan kondisyoner Stefano Marrone yönetiminde gerçekleştirilecek.

Beşiktaş'ta bazı futbolcular tesislerde çalışmaya gidiyordu.

Almanya'da da takımlar küçük gruplar halinde idmanlara başlamıştı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK

TFF yöneticisi Servet Yardımcı, yaptığı son açıklamada ligi Haziran-Temmuz aralığında tamamlamayı planladıklarını söyledi. Beşiktaş, planlandığı gibi giderse Türkiye'de gruplar halinde idmanlara çıkan ilk ekip olacak.

(Ajansspor)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş koronavirüs antrenman

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ben fenerliyim ama beliktaşı bu davranışından dolayı tebrik ediyorum sonuçta hayat devam ediyor
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