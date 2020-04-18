Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenmanlara başlayacak

Koronavirüs salgını ile ligler ertelendi ve futbol takımları bir aydır evden çalışmalarını evden sürdürüyor. Beşiktaş yönetimi aldığı flaş bir kararla takımı sahalara döndürmeye karar verdi.
Beşiktaş, evden çıkmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Pazartesi gününden itibaren 4'er, 5'er kişilik gruplar halinde idmanlara çıkmayı planlıyor. Çalışmalarda temas olmayacak.
Yönetim tesislerde sıkı sağlık tedbirleri alarak, çalışma koşulları oluşturacak. Çalışmalar İtalyan kondisyoner Stefano Marrone yönetiminde gerçekleştirilecek.
Beşiktaş'ta bazı futbolcular tesislerde çalışmaya gidiyordu.
Almanya'da da takımlar küçük gruplar halinde idmanlara başlamıştı.
TFF yöneticisi Servet Yardımcı, yaptığı son açıklamada ligi Haziran-Temmuz aralığında tamamlamayı planladıklarını söyledi. Beşiktaş, planlandığı gibi giderse Türkiye'de gruplar halinde idmanlara çıkan ilk ekip olacak.
(Ajansspor)
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