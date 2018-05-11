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Beşiktaş, Nuri Şahin'i transfer ediyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.05.2018 12:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş, transferde ilk imzayı Nuri Şahin'e attırmak istiyor. Menajerleri aracılığıyla önerilen 30 yaşındaki milli yıldıza Beşiktaş yönetimi de sıcak bakıyor.

Beşiktaş, Nuri Şahin'i transfer ediyor!

Transfer çalışmalarını büyük bir gizlilikle sürdüren Beşiktaş yönetimi, maliyeti düşük ama takıma şampiyonluk yolunda katkı sağlayabilecek isimlere yöneldi. Lider oyuncu eksikliğinden yakınan Siyah-Beyazlılar, rotayı Nuri Şahin'e çevirdi. Borussia Dortmund'la Haziran 2019'a kadar sözleşmesi bulunan ancak sezon sonu takımdan ayrılması beklenen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, menajerler aracılığıyla Kartal'a önerildi. Transfer komitesinin teklife sıcak baktığı öğrenildi.

DORTMUND KOLAYLIK SAĞLAR
Oğuzhan Özyakup'tan bu sezon beklenen katkıyı alamayan Beşiktaş, hem tecrübesi hem oyun bilgisi hem de lider özellikleri nedeniyle Nuri Şahin transferiyle yakından ilgileniyor. Alman devinden yılda 2 milyon euronun altında bir gelir elde eden Nuri için iyi bir sözleşme hazırlandığı takdirde, futbolcunun da Beşikr taş forması giyebileceği ifade edildi. Tarafların anlaşması durumdan Borussia Dortmund'un da bonservis konusunda kolaylık sağlayacağı gelen haberler arasında...

HARVARD'A KABUL EDİLDİ
Nuri için herhangi bir girişimde bulunmak gibi bir planı olmayan Transfer Komitesi, bir menajerin "İsterseniz, Beşiktaş'a Nuri'yi getirebilirim" şeklindeki teklifi sonrası konuyu masaya yatırdı. Yöneticilerin, "Türkiye'nin en kariyerli 2-3 futbolcusundan biri. Kültürlü, düzgün bir çocuk. Harvard Üniversitesi'ne kabul edildi, Beşiktaş'a mı kabul etmeyeceğiz. Bize güç katar. Kariyerinin en olgun dönemini Beşiktaş formasıyla geçirebilir" görüşünde olduğu belirtildi. (Güneş)

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Anahtar Kelimeler:
nuri şahin Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Karakterli futbolcu Kartalıma yakışır..
futbolcu dediğin kişilerin verimli cagi 23 28 dir.
Yakisir, sezon boyu bazi maclarda liderlik yapsa yeter
Nuri ŞAHİN mi lider oyuncu?Mesut ÖZİL desen inanırım.
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