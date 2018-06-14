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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.06.2018 18:28 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesi TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan sözleşme bilgilerine göre 2022'ye kadar uzatıldı.

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı!

Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup ile 2022 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sisteminde yer alan bilgiye göre, bu sezon sonu itibarıyla siyah beyazlı kulüp ile sözleşmesi sona eren milli futbolcunun 31 Mayıs 2022 tarihinde sonlanacak yeni bir sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Oğuzhan Özyakup geçen sezon Beşiktaş formasıyla 37 maça çıkarken, 8 asist üretti.

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Beşiktaş oğuzhan özyakup

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