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Beşiktaş - Partizan mücadelesinde Necip Uysal sakatlandı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.08.2018 21:44 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Partizan'la oynadığı mücadelede Necip Uysal sakatlandı. Rakip oyuncuyla çarpışan Necip Uysal, maça devam edemedi ve yerini Oğuzhan Özyakup'a bıraktı.

Beşiktaş - Partizan mücadelesinde Necip Uysal sakatlandı!

Beşiktaş'ın Partizan ile karşı karşıya geldiği karşılaşmanın 8. dakikasında Aleksandar Scekic ile Necip Uysal kafa kafaya çarpıştı.

Necip'in sağ kaşında şişme meydana gelirken, Scekic'in başında açılma oluştu. İki futbolcu da yapılan tedavilerinin ardından oyuna devam ederken, Necip Uysal, dakikalar 25'i gösterdiğinde hakemi uyardı ve başının döndüğünü ifade etti.

Beşiktaş'ın sağlık görevlileri sahaya gelip oyuncunun durumunu kontrol ettikten sonra kulübeye değişiklik işareti yaptı. Necip, 27. dakikada yerini Oğuzhan Özyakup'a bıraktı.

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