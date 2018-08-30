Beşiktaş - Partizan mücadelesinde Necip Uysal sakatlandı!

Beşiktaş'ın Partizan ile karşı karşıya geldiği karşılaşmanın 8. dakikasında Aleksandar Scekic ile Necip Uysal kafa kafaya çarpıştı.
Necip'in sağ kaşında şişme meydana gelirken, Scekic'in başında açılma oluştu. İki futbolcu da yapılan tedavilerinin ardından oyuna devam ederken, Necip Uysal, dakikalar 25'i gösterdiğinde hakemi uyardı ve başının döndüğünü ifade etti.
Beşiktaş'ın sağlık görevlileri sahaya gelip oyuncunun durumunu kontrol ettikten sonra kulübeye değişiklik işareti yaptı. Necip, 27. dakikada yerini Oğuzhan Özyakup'a bıraktı.
Galatasaray Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı!
Şenol Güneş: Orkan Çınar transfer görüşmesi yapacak!
Phillip Cocu: Kolay pes eden biri değilim, istifa etmeyeceğim!
Maximiliano Olivera'nın menajerinin Fenerbahçe için İstanbul'da olduğu iddia edildi!
Alman kaleci Karius: Beşiktaş'a geldiğim için onur duyuyorum
Alexander Pato'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım
Trabzonspor'da Burak Yılmaz Galatasaray maçını bekliyor
Avrupa'da iki bomba transfer birden!
Roma teknik direktörü Eusebio Di Francesco gole sevinirken elini kırdı
Başkanın açıkladığı golcü Trabzon'a geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum