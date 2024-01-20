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Beşiktaş Pendik'te dağıldı, Fernando Santos ilk mağlubiyetini tattı! Siyah-Beyazlılar rakibine 4-0 mağlup oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.01.2024 20:53 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Pendikspor'un 4-0'lık üstünlüğü ile sona ererken Siyah-Beyazlılar'ın yeni hocası Fernando Santos ilk mağlubiyetini tattı. İşte detaylar...

Ivo Vieira yönetimindeki Pendikspor ile Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından Beşiktaş 35 puanda kalırken, Pendikspor puanını 19'a yükseltti.

GOL 4'TE GELDİ

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Mücadelenin tek golü maçın henüz 4. dakikasında Siyah-Beyazlılar'ın da eski oyuncusu olan Umut Nayir'den geldi. Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü kaydeden Umut Nayir, Beşiktaş'ın da bu sezon kalesinde gördüğü en erken golü kaydetmiş oldu.

FARK 2'YE ÇIKTI

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Karşılaşmada dakikalar 70'i gösterirken Halil Akbunar farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Ev sahibi ekibin 3. golü ise 74. dakikada Mame Thiam, 4. golü ise 82. dakikada Nuno'dan geldi.

PENDİKSPOR'DAN REKOR

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Ev sahibi ekip attığı 4 golle bu sezon bir Süper Lig maçında ilk kez 4 gol kaydetmeyi başardı.

SANTOS MAĞLUBİYETİ TATTI

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Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos, ilk 2 maçında da galip gelmeyi başarırken Siyah-Beyazlılar'ın başında ilk mağlubiyetini almış oldu.

TAYFUR BİNGÖL, 6 MAÇ SONRA İLK 11'DE

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Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl, tüm kulvarlarda 6 müsabaka sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Tayfur, son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 14 Aralık 2023'te İsviçre ekibi Lugano ile oynanan karşılaşmanın başlangıç kadrosunda yer almıştı.

31 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlıların 14 Aralık'ta bu yana oynadığı 6 mücadelenin 4'ünde sonradan oyuna dahil oldu. Tayfur Bingöl, ikinci yarısında forma giydiği Eyüpspor maçında sergilediği performansla Fernando Santos tarafından övgü almıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

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Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Pendikspor karşısında kadroda yer almadı. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada forma giyemedi.

Sakatlıkları bulunan Salih, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de kadroya dahil edilmedi.

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