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Beşiktaş Quaresma'nın doğum gününü kutladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.09.2018 10:29 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Quaresma’nın doğum gününü unutmadı. Siyah-beyazlılar sosyal medya, hesabından 36 yaşına giren yıldız futbolcu için “İyi ki doğdun Ricardo Quaresma, nice mutlu yıllara” notunu paylaştı.

Beşiktaş Quaresma'nın doğum gününü kutladı

Beşiktaş, Quaresma’nın doğum gününü unutmadı. Siyah-beyazlılar sosyal medya, hesabından 36 yaşına giren yıldız futbolcu için “İyi ki doğdun Ricardo Quaresma, nice mutlu yıllara” notunu paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş quaresma Spor Toto Süper Lig

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