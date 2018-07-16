Beşiktaş - Reading maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Beşiktaş hazırlık maçı programı)

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Siyah Beyazlılar, yeni sezon için Slovakya'dan sonra Avusturya'da geçtiler. Beşiktaş, Reading maçı ile hazırlıklarını sürdürecek. Şimdiye kadar dört hazırlık maçı yapan Beşiktaş, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Peki Beşiktaş - Reading maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maç programı ile detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ - READİNG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Beşiktaş, kamp çalışmalarına yarın sabah yapacağı antrenman ve TSİ saat 20.00’de Reading takımı ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek. Beşiktaş - Reading maçı 17 Temmuz Salı günü oynanacak. Maç Smart Sport kanalından yayınlanacak. Aynı zamanda Beşiktaş - Reading maçını DAZN, TV2 Sport, TV2 Sumo kanalları da yayınlayacak.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇ PROGRAMI

12 Temmuz Perşembe

Beşiktaş 0–0 Shaktar Donetsk

15 Temmuz Pazar

Beşiktaş 1–4 CSKA Moskova