Beşiktaş - Reading maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Beşiktaş hazırlık maçı programı)

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Siyah Beyazlılar, yeni sezon için Slovakya'dan sonra Avusturya'da geçtiler. Beşiktaş, Reading maçı ile hazırlıklarını sürdürecek. Şimdiye kadar dört hazırlık maçı yapan Beşiktaş, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Peki Beşiktaş - Reading maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maç programı ile detaylar haberimizde.
Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Beşiktaş, kamp çalışmalarına yarın sabah yapacağı antrenman ve TSİ saat 20.00’de Reading takımı ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek. Beşiktaş - Reading maçı 17 Temmuz Salı günü oynanacak. Maç Smart Sport kanalından yayınlanacak. Aynı zamanda Beşiktaş - Reading maçını DAZN, TV2 Sport, TV2 Sumo kanalları da yayınlayacak.
12 Temmuz Perşembe
Beşiktaş 0–0 Shaktar Donetsk
15 Temmuz Pazar
Beşiktaş 1–4 CSKA Moskova
17 Temmuz Salı
Beşiktaş – Reading
20 Temmuz Cuma
Beşiktaş - Krasnodar
BEŞİKTAŞ 1-4 CSKA MOSKOVA
Beşiktaş Futbol Takımı, hazırlık maçında Rusya'nın CSKA Moskova takımına 4-1 yenildi. Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, Graz kentinde bulunan Merkur Arena’da yapılan maçta sahaya Fabricio Ramirez, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Matej Mitrovic, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Ryan Babel ve Clye Larin 11'iyle çıktı.
Beşiktaş'ta ikinci yarıda Fatih Aksoy, Adriano Correia, Vagner Love, Dorukhan Toköz, Mustafa Pektemek, Orkan Çınar ve Jeremain Lens oyuna dahil edildi.
Siyah-beyazlı takımın karşılaşmadaki tek golünü 8. dakikada Tolgay Arslan kaydetti.
Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarını 20 Temmuz'a kadar sürdüreceği Avusturya'da 17 Temmuz Salı günü Reading ve 20 Temmuz Cuma günü de Krasnodar ile iki hazırlık maçı daha yapacak.
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