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Beşiktaş revire döndü! Tam 8 isim...

22.09.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'a bir kötü haber de Belçikalı golcüsünden geldi. Michy Batshuayi, sakatlığı sebebiyle Altay maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş revire döndü! Tam 8 isim...

Dizinden sakatlanan Michy Batshuayi, Altay maçı kadrosunda yer almayacak.

Adana Demirspor maçında sakatlık yaşayan Larin’in ise durumu iyi. Kanadalı oyuncu İzmir kafilesinde yer alacak.

Siyah beyazlılarda tedavisi tamamlanan Umut Meraş takımla antrenmanlara başladı. Henüz Beşiktaş ile maça çıkmayan 25 yaşındaki sol bek, Altay maçı kadrosuna dahil edilecek.

Beşiktaş’ta Batshuayi ve Ghezzal’ın yanı sıra sakatlığı süren Vida, Teixeria, N’Koudou, Necip, Mehmet Topal ile kırmızı kart cezalısı Rosier, İzmir deplasmanında görev yapamayacak.

Beşiktaş, Süper Lig 'in 7. haftasında 24 Eylül Cuma günü saat 20.00'de İzmir’de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Altay ile karşılaşacak.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Michy Batshuayi
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