Beşiktaş, Romain Saiss ile görüşmelere başladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Faslı futbolcu Romain Saiss ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'in transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." bilgisi verildi.

Beşiktaş'ın, 32 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.



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