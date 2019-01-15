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Beşiktaş, Ryan Babel'in Fulham'a transfer olduğunu açıkladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.01.2019 21:20 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in bonservisi ile birlikte İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olduğunu açıkladı.

Beşiktaş, Ryan Babel'in Fulham'a transfer olduğunu açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in bonservisi ile birlikte İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olduğunu açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ryan Babel'in bonservis bedeliyle transferi konusunda Fulham kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ryan Babel'e formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

12 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Fulham Kulübü de bonservisiyle transfer edilen 32 yaşındaki Babel ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Babel'in yeni takımında 12 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

BABEL: SAHAYA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM
Transfer açıklamasında görüşlerine yer verilen Babel, Fulham'a imza atmaktan dolayı heyecan duyduğunu belirterek, "Fulham'ın ligde kalacağına inanıyorum. Burada olmamın sebebi de takıma yardım ederek bunu başarmak. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Daha önce Ajax, Liverpool, Hoffenheim, Kasımpaşa, Deportivo gibi takımlarda oynayan Babel, 2017'de Beşiktaş'a transfer olmuştu. Siyah-beyazlılarda bu sezon 19 maça çıkan Hollandalı futbolcu, 6 gol attı.

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