Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne direkt mi gidecek? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi için eleme oynayacak mı?

Süper Lig'de 2020-2021 şampiyonluğunu elde eden Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne direkt mi gideceği merak ediliyor. Eleme maçı oynanıp oynanmayacağını araştıran futbolseverler konuyu yakından takip ediyor. Peki Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne direkt mi gidecek?

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT Mİ GİDECEK? BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN ELEME OYNAYACAK MI?

Siyah beyaz takım Beşiktaş, toplamda 84 puan topladı ve averaj farkı ile Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmış oldu. Futbolseverler şimdi Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi, direkt mi gidecek sorularını araştırmaya koyuldu. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için önce İngiltere Premier Lig'de sezonun sıralamasını ve sonra Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak olan takımı bekleyecek.

Şampiyonlar Ligi finalinde Premier Lig şampiyonu olan Manchester City ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Manchester City'nin kupayı elde etmesi durumunda Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılım gösterecek. Eğer Şampiyonlar Ligi'ni Chelsea kazanırsa, bu kez Beşiktaş'ın gruplara kalabilmesi için Chelsea'nin ligini ilk 4'te bitirmesi gerekli olacak. Chelsea eğer kupayı kaldırır ve liginde ilk 4 sıraya giremezse Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi grupları için eleme oynamak durumunda kalacak.



