Beşiktaş, şampiyonluğu Türk Telekom Stadı'nda kutlayabilir!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da, bu ihtimal üzerine açıklamalarda bulundu. Karşılaşma sonunda mesaj veren Kocadağ, "Galatasaray stadında olmuş ya da başka bir yerde olmuş, ekstra bir motivasyon değil. Biz isterdik ki kendi stadımızda taraftarımızın önünde şampiyon olsaydık." dedi. İşte Emre Kocadağ'ın tüm sözleri...

"ANASININ AK SÜTÜ GİBİ HELAL"

7 günde 3. maç, bugün itibariyle fantastik bir skor var, uzun dönemdir 7-0 almadığımız bir sonuç. Hatay da bu sene ligin flaş ekiplerinden, zor ve stresli düşündüğümüz bir maçtı ama Beşiktaş takımı bugün gerçekten oynadığı oyun, inancı ve azmiyle saha içinde, bulunduğu noktayı ne kadar hak ettiğini ve anasının sütü gibi helal bir noktada olduğunu göstermiştir. Daha matematiksel olarak bitmiş bir şey yok, büyük avantaj sağladık, farkındayız, sonuna kadar koruyup şampiyon olmak istiyoruz. Taraftarlarımız bayrakları çıkardı ve ütülemeye başladı.

"SAHA İÇİNDE VE DIŞINDA MÜCADELE"

İddialı konuşmalar ve eleştiriler oldu, bize kırılanlar oldu belki, bizim Beşiktaş sevdamız ve kavgamız hiçbir zaman bitmez, bu sonuna kadar devam edecek bir konu. Beşiktaş hiçbir zaman altın tepside şampiyonluk görmemiştir, saha içinde mücadele etmiştir, saha dışında da mücadelesini vermiştir. Saha içinde ve dışında mücadelemiz sürecek. (Sporx)



