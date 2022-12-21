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BEŞİKTAŞ ŞANLIURFASPOR MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

21.12.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile Şanlıurfaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Karşılaşmada hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan'ın yarımcılıklarını Emrah Ünal ve Anıl Usta üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu. Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı canlı izle konu başlığı internette araştırılıyor. Peki Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

BEŞİKTAŞ ŞANLIURFASPOR MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Beşiktaş ile Şanlıurfaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya gelecek. Heyecanla karşılaşma maç için geri sayım devam ederken Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Şanlıurfaspor maçının muhtemel 11'leri...

BEŞİKTAŞ ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı bugün (21 Aralık 2022 Çarşamba) saat 21.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı A Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ ŞANLIURFASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Gedson, Redmond, Dele, N'Koudou, Cenk

Şanlıurfaspor: Aydın, Semih, İbrahim, Abdulsamet, Feyyaz, Cumali, Erkam, Şahin, Mert Çapar, Mustafa Durak, Kemal Rüzgar

BEŞİKTAŞ ŞANLIURFASPOR MAÇI CANLI TAKİP


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