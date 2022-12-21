BEŞİKTAŞ ŞANLIURFASPOR MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Beşiktaş ile Şanlıurfaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya gelecek. Heyecanla karşılaşma maç için geri sayım devam ederken Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Şanlıurfaspor maçının muhtemel 11'leri...
Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı bugün (21 Aralık 2022 Çarşamba) saat 21.00'da başlayacak.
Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı A Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Gedson, Redmond, Dele, N'Koudou, Cenk
Şanlıurfaspor: Aydın, Semih, İbrahim, Abdulsamet, Feyyaz, Cumali, Erkam, Şahin, Mert Çapar, Mustafa Durak, Kemal Rüzgar