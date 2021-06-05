Beşiktaş, Santos Borre'yi gündemine aldı

Aboubakar ile anlaşamayan Beşiktaş'ta golcü arayışları devam ediyor. Geniş bir forvet listesi oluşturan siyah-beyazlı takım, River Plate forması giyen Kolombiyalı golcü Santos Borre'yi gündemine aldı. Menajeri ile ile görüşmeler devam ediyor.

Yapılan görüşmelerin kısa süre içinde sonlandırılması planlanıyor. River ile sözleşmesi biten 25 yaşındaki oyuncu ile İtalyan ekipleri de ilgileniyor.

SALİH VE KENAN TAMAM

Beşiktaş, bonservisi elinde olan Kenan Karaman ve Alanyaspor ile sözleşmesi biten Salih Uçan ile prensip anlaşmasına vardı. İki oyuncunun transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalar devam ediyor.



