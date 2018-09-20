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Beşiktaş - Sarpsborg maçı canlı izle! Alternatif şifresiz kanallar!

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 20.09.2018 17:49 | Son Güncelleme

Beşiktaş Sarpsborg 08 maçı için nefesler tutuldu! Siyah Beyazlı taraftarlar takımlarının UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki ilk maçını bekliyor. Peki Beşiktaş Sarpsborg maçı nasıl canlı izlenir? İşte Beşiktaş Sarpsborg maçı canlı izleme detayları ve karşılaşmayı yayımlayacak şifreli veya şifresiz alternatif kanallar...

Beşiktaş - Sarpsborg maçı canlı izle! Alternatif şifresiz kanallar!

UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçları başlıyor. Beşiktaş bu akşam I grubundaki ilk maçında Norveç ekibi Sarpsborg’u ağırlıyor. Süper Lig’de aldığı galibiyet ile maça moralli çıkacak olan Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki bugün statta olamayacak taraftarlar Beşiktaş Sarpsborg maçını canlı izleyebilirler. İşte Beşiktaş Sarpsborg maçı canlı izleme, şifreli ve şifresiz alternatif kanallarla ilgili detaylar...

BEŞİKTAŞ SARPSBORG MAÇI CANLI İZLEME

19.55’te Vodafone Park’ta başlayacak karşılaşama için Türkiye’de henüz bir yayıncı kuruluş açıklanmadı. Şampiyonlar Ligi’nde olduğu gibi UEFA Avrupa Ligi yayın haklarını da beINsports’un satın alması bekleniyor. Bu olduğu taktirde ve karşılaşma şifresiz yayınlanırsa siyah beyazlı taraftarlar beINsports Haber kanalı ile maçı izleyebilecekler.

beINSPORTS HABER FREKANS AYARLARI

beIN Sports Haber'in frekans ve yayın bilgileri şöyle:

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12379, Symbol Oranı: 30000, FEC: 3/3, Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

TÜRKSAT KABLO TV: 223. Kanal

DIGITURK: 83. kanal

ALTERNATİF KANALLAR

Beşiktaş Sarpsborg 08 maçı yurtdışında pek çok ülkede canlı yayımlanacak. Aşağıdaki listeden bulunduğunu ülkeye göre maçı izleyebileceğiniz şifreli veya şifresiz kanalı öğrenebilirsiniz.

ÜLKE KANALLAR
Endonezya K-Vision
İran beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
Irak beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
İrlanda BT Sport Extra, Virgin TV Go
Cezayir beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
Arjantin ESPN+, ESPN Play Sur
Avustralya Optus Sport
Avusturya DAZN
Azerbaycan CBC Sport Azerbaijan
Bahreyn beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
Belize ESPN Play Norte, ESPN+
Bolivya ESPN+, ESPN Play Sur
Brunei beIN Sports Connect Malaysia
Kamerun StarTimes App
Çad beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
Şili ESPN Play Sur, ESPN+
Kolombiya ESPN Play Sur, ESPN+
Kongo StarTimes App
Demokratik Kongo StarTimes App
Kosta Rika ESPN+, ESPN Play Norte
Djibouti beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
Dominik Cumhuriyeti ESPN+, ESPN Play Norte
Ekvador ESPN Play Sur, ESPN+
Mısır beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 8
El Salvador ESPN+, ESPN Play Norte
Fransa RMC Sport en direct
Almanya TeleClub Sport Live, DAZN
Gana StarTimes App
Guetemala ESPN+, ESPN Play Norte
Gine StarTimes App
Honduras ESPN+, ESPN Play Norte
Hong Kong beIN Sports Connect Hong Kong
Ürdün beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
Kenya StarTimes App
Kuveyt beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
Lübnan beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 8
Libya beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
Madagaskar StarTimes App
Malavi StarTimes App
Malezya beIN Sports Connect Malaysia
Moritanya beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 8
Meksika ESPN Play Norte
Fas beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
Mozambik StarTimes App
Nikaragua ESPN+, ESPN Play Norte
Nijerya StarTimes App
Norveç TV2 Sumo
Umman beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
Palestinian Territory beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
Panama ESPN+, ESPN Play Norte
Paraguay ESPN+, ESPN Play Sur
Peru ESPN+, ESPN Play Sur
Portekiz Sport TV2
Katar beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 8
Ruanda StarTimes App
Suudi Arabistan beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
Singapur beIN Sports Connect Singapore
Somali beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
Güney Afrika StarTimes App
Güney Sudan beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
İspanya Movistar+, Movistar Liga de Campeones 6
Sudan beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
İsviçre TeleClub Sport Live, DAZN
Suriye beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 8
Tanzanya StarTimes App
Tunus beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 8
Uganda StarTimes App
Birleşik Arap Emirlikleri beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 8
Birleşik Krallık BT Sport Extra
Amerika Birleşik Devletleri B/R Live
Uruguay ESPN+, ESPN Play Sur
Venezuela ESPN+, ESPN Play Sur
Yemen beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
Zambiya StarTimes App

SARPSBORG NASIL BİR TAKIMDIR?

Tam adıyla Sarpsborg 08, Norveç’in Sarpborg kentinin takımıdır. 2001 yılında Borg Fotball adıyla kurulan takım 2009’da isim değişikliği ile şimdiki adını aldı. 2010’da Norveç’in en üst ligi olan Tippeligaen’e çıkan takım ertesi sene 1. Lig’e düştü. 2012’de tekrar Tippeligaen’e çıkmayı başardılar ve 3. tura kadar geldiler. 2013’de 2. dur, 2014’te yarı finale gelen Sarpsborg 2015’te finale çıktılar. 2016’da çeyrek final ve 2017’de yeniden finale çıkıp ikinci olan Sarpsborg ilk defa UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasına gelebildi.

BEŞİKTAŞ VE SARPSBORG GRUPLARA NASIL ÇIKTILAR?

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayan Beşiktaş, geride kalan 6 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sezonun ilk resmi maçlarında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık sonuçlarla yenerek eleyen siyah-beyazlılar, bir sonraki turda Avusturya ekibi LASK Linz'i 1-0 kazandığı müsabakanın rövanşında 2-1 yenilse de tur atlamayı başardı ve play-off turunda Sırbistan'ın Partizan takımıyla eşleşti. Beşiktaş, Sırp rakibiyle ilk maçta 1-1 berabere kalırken, rövanşı 3-0 kazanarak grup aşamasına yükseldi.

Norveç Ligi ekiplerinden Sarpsborg, UEFA Avrupa Ligi gruplarına 4 ön eleme turu geçerek geldi. Oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik alan Sarpsborg, sırasıyla İzlanda'nın IBV, İsviçre'nin Saint Gallen, Hırvatistan'ın Rijeka ve İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımlarını saf dışı bırakarak UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.

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