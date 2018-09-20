Beşiktaş - Sarpsborg maçı canlı izle! Alternatif şifresiz kanallar!

UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçları başlıyor. Beşiktaş bu akşam I grubundaki ilk maçında Norveç ekibi Sarpsborg’u ağırlıyor. Süper Lig’de aldığı galibiyet ile maça moralli çıkacak olan Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki bugün statta olamayacak taraftarlar Beşiktaş Sarpsborg maçını canlı izleyebilirler. İşte Beşiktaş Sarpsborg maçı canlı izleme, şifreli ve şifresiz alternatif kanallarla ilgili detaylar...

BEŞİKTAŞ SARPSBORG MAÇI CANLI İZLEME

19.55’te Vodafone Park’ta başlayacak karşılaşama için Türkiye’de henüz bir yayıncı kuruluş açıklanmadı. Şampiyonlar Ligi’nde olduğu gibi UEFA Avrupa Ligi yayın haklarını da beINsports’un satın alması bekleniyor. Bu olduğu taktirde ve karşılaşma şifresiz yayınlanırsa siyah beyazlı taraftarlar beINsports Haber kanalı ile maçı izleyebilecekler.

beINSPORTS HABER FREKANS AYARLARI

beIN Sports Haber'in frekans ve yayın bilgileri şöyle:

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12379, Symbol Oranı: 30000, FEC: 3/3, Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

TÜRKSAT KABLO TV: 223. Kanal