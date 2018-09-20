Beşiktaş - Sarpsborg maçı canlı izle! Alternatif şifresiz kanallar!

UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçları başlıyor. Beşiktaş bu akşam I grubundaki ilk maçında Norveç ekibi Sarpsborg’u ağırlıyor. Süper Lig’de aldığı galibiyet ile maça moralli çıkacak olan Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki bugün statta olamayacak taraftarlar Beşiktaş Sarpsborg maçını canlı izleyebilirler. İşte Beşiktaş Sarpsborg maçı canlı izleme, şifreli ve şifresiz alternatif kanallarla ilgili detaylar...
19.55’te Vodafone Park’ta başlayacak karşılaşama için Türkiye’de henüz bir yayıncı kuruluş açıklanmadı. Şampiyonlar Ligi’nde olduğu gibi UEFA Avrupa Ligi yayın haklarını da beINsports’un satın alması bekleniyor. Bu olduğu taktirde ve karşılaşma şifresiz yayınlanırsa siyah beyazlı taraftarlar beINsports Haber kanalı ile maçı izleyebilecekler.
beINSPORTS HABER FREKANS AYARLARI
beIN Sports Haber'in frekans ve yayın bilgileri şöyle:
UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12379, Symbol Oranı: 30000, FEC: 3/3, Polarizasyon: Horizontol (Yatay)
TÜRKSAT KABLO TV: 223. Kanal
DIGITURK: 83. kanal
Beşiktaş Sarpsborg 08 maçı yurtdışında pek çok ülkede canlı yayımlanacak. Aşağıdaki listeden bulunduğunu ülkeye göre maçı izleyebileceğiniz şifreli veya şifresiz kanalı öğrenebilirsiniz.
|ÜLKE
|KANALLAR
|Endonezya
|K-Vision
|İran
|beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
|Irak
|beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
|İrlanda
|BT Sport Extra, Virgin TV Go
|Cezayir
|beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
|Arjantin
|ESPN+, ESPN Play Sur
|Avustralya
|Optus Sport
|Avusturya
|DAZN
|Azerbaycan
|CBC Sport Azerbaijan
|Bahreyn
|beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
|Belize
|ESPN Play Norte, ESPN+
|Bolivya
|ESPN+, ESPN Play Sur
|Brunei
|beIN Sports Connect Malaysia
|Kamerun
|StarTimes App
|Çad
|beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
|Şili
|ESPN Play Sur, ESPN+
|Kolombiya
|ESPN Play Sur, ESPN+
|Kongo
|StarTimes App
|Demokratik Kongo
|StarTimes App
|Kosta Rika
|ESPN+, ESPN Play Norte
|Djibouti
|beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
|Dominik Cumhuriyeti
|ESPN+, ESPN Play Norte
|Ekvador
|ESPN Play Sur, ESPN+
|Mısır
|beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 8
|El Salvador
|ESPN+, ESPN Play Norte
|Fransa
|RMC Sport en direct
|Almanya
|TeleClub Sport Live, DAZN
|Gana
|StarTimes App
|Guetemala
|ESPN+, ESPN Play Norte
|Gine
|StarTimes App
|Honduras
|ESPN+, ESPN Play Norte
|Hong Kong
|beIN Sports Connect Hong Kong
|Ürdün
|beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
|Kenya
|StarTimes App
|Kuveyt
|beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
|Lübnan
|beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 8
|Libya
|beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
|Madagaskar
|StarTimes App
|Malavi
|StarTimes App
|Malezya
|beIN Sports Connect Malaysia
|Moritanya
|beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 8
|Meksika
|ESPN Play Norte
|Fas
|beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
|Mozambik
|StarTimes App
|Nikaragua
|ESPN+, ESPN Play Norte
|Nijerya
|StarTimes App
|Norveç
|TV2 Sumo
|Umman
|beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
|Palestinian Territory
|beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
|Panama
|ESPN+, ESPN Play Norte
|Paraguay
|ESPN+, ESPN Play Sur
|Peru
|ESPN+, ESPN Play Sur
|Portekiz
|Sport TV2
|Katar
|beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 8
|Ruanda
|StarTimes App
|Suudi Arabistan
|beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
|Singapur
|beIN Sports Connect Singapore
|Somali
|beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
|Güney Afrika
|StarTimes App
|Güney Sudan
|beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
|İspanya
|Movistar+, Movistar Liga de Campeones 6
|Sudan
|beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
|İsviçre
|TeleClub Sport Live, DAZN
|Suriye
|beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 8
|Tanzanya
|StarTimes App
|Tunus
|beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 8
|Uganda
|StarTimes App
|Birleşik Arap Emirlikleri
|beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 8
|Birleşik Krallık
|BT Sport Extra
|Amerika Birleşik Devletleri
|B/R Live
|Uruguay
|ESPN+, ESPN Play Sur
|Venezuela
|ESPN+, ESPN Play Sur
|Yemen
|beIN Sports HD 8, beIN SPORTS CONNECT
|Zambiya
|StarTimes App
SARPSBORG NASIL BİR TAKIMDIR?
Tam adıyla Sarpsborg 08, Norveç’in Sarpborg kentinin takımıdır. 2001 yılında Borg Fotball adıyla kurulan takım 2009’da isim değişikliği ile şimdiki adını aldı. 2010’da Norveç’in en üst ligi olan Tippeligaen’e çıkan takım ertesi sene 1. Lig’e düştü. 2012’de tekrar Tippeligaen’e çıkmayı başardılar ve 3. tura kadar geldiler. 2013’de 2. dur, 2014’te yarı finale gelen Sarpsborg 2015’te finale çıktılar. 2016’da çeyrek final ve 2017’de yeniden finale çıkıp ikinci olan Sarpsborg ilk defa UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasına gelebildi.
BEŞİKTAŞ VE SARPSBORG GRUPLARA NASIL ÇIKTILAR?
UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayan Beşiktaş, geride kalan 6 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sezonun ilk resmi maçlarında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık sonuçlarla yenerek eleyen siyah-beyazlılar, bir sonraki turda Avusturya ekibi LASK Linz'i 1-0 kazandığı müsabakanın rövanşında 2-1 yenilse de tur atlamayı başardı ve play-off turunda Sırbistan'ın Partizan takımıyla eşleşti. Beşiktaş, Sırp rakibiyle ilk maçta 1-1 berabere kalırken, rövanşı 3-0 kazanarak grup aşamasına yükseldi.
Norveç Ligi ekiplerinden Sarpsborg, UEFA Avrupa Ligi gruplarına 4 ön eleme turu geçerek geldi. Oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik alan Sarpsborg, sırasıyla İzlanda'nın IBV, İsviçre'nin Saint Gallen, Hırvatistan'ın Rijeka ve İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımlarını saf dışı bırakarak UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.
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