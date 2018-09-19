Beşiktaş - Sarpsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi BJK - Sarpsborg maçı kanalı belli oldu mu?

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, gruptaki ilk maçını Sarpsborg ile oynayacak. I grubunda mücadele edecek olan Beşiktaş, Norveç temsilcisi Sarpsborg'u Vodafone Park'ta ağırlayacak. Gruplar öncesinde Beşiktaş, 3 turu geçerken rakibi Sarpsborg 4 turu aşarak siyah-beyazlılarla aynı gruba düştü. Beşiktaş - Sarpsborg maçı öncesinde futbolseverler, maçın hangi kanaldan yayınlanacağı belli oldu mu araştırmaya devam ediyorlar. Şampiyonlar Ligi maçları gibi UEFA Avrupa Ligi maçları da beIN Sports'tan yayınlanacak mı? Peki Beşiktaş - Sarpsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - SARPSBORG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk hafta maçında Norveç ekibi Sarpsborg'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.55'te başlayacak. Karşılaşmada Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tamas Bognar görev alacak. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Peter Kobor yapacak. Theodoros Georgiou dördüncü hakem olacak. Beşiktaş - Sarpsborg maçı ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nin Türkiye'nin yayımcısı henüz belli değil. Gelen son dakika haberlere göre Saran Medya'nın da Avrupa Ligi yayın haklarından vazgeçtiği bildirildi. Beşiktaş - Sarpsborg maçını yayınlayacak ulusal bazı kanallar şöyle; CBC Sport Azerbeycan, DAZN, ESPN, RMC Sport, K-Vision, Optus Sport, TV Sumo, TeleClub Sport Live, Sport TV2...