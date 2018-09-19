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Beşiktaş - Sarpsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi BJK - Sarpsborg maçı kanalı belli oldu mu?

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 19.09.2018 14:31 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Sarpsborg takımını UEFA Avrupa Ligi I grubu ilk maçında konuk ediyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş - Sarpsborg maçını heyecanla beklerken bir yandan da hangi kanaldan yayınlanacak onu araştırıyorlar. Beşiktaş, Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor karşısında alınan galibiyet ile Sarpsborg maçına moralli çıkacak. Beşiktaş'ta Negredo'nun transfer olması sonrasında forvette kime yer verilecek merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Sarpsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Sarpsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi BJK - Sarpsborg maçı kanalı belli oldu mu?

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, gruptaki ilk maçını Sarpsborg ile oynayacak. I grubunda mücadele edecek olan Beşiktaş, Norveç temsilcisi Sarpsborg'u Vodafone Park'ta ağırlayacak. Gruplar öncesinde Beşiktaş, 3 turu geçerken rakibi Sarpsborg 4 turu aşarak siyah-beyazlılarla aynı gruba düştü. Beşiktaş - Sarpsborg maçı öncesinde futbolseverler, maçın hangi kanaldan yayınlanacağı belli oldu mu araştırmaya devam ediyorlar. Şampiyonlar Ligi maçları gibi UEFA Avrupa Ligi maçları da beIN Sports'tan yayınlanacak mı? Peki Beşiktaş - Sarpsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - SARPSBORG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk hafta maçında Norveç ekibi Sarpsborg'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.55'te başlayacak. Karşılaşmada Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tamas Bognar görev alacak. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Peter Kobor yapacak. Theodoros Georgiou dördüncü hakem olacak. Beşiktaş - Sarpsborg maçı ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nin Türkiye'nin yayımcısı henüz belli değil. Gelen son dakika haberlere göre Saran Medya'nın da Avrupa Ligi yayın haklarından vazgeçtiği bildirildi. Beşiktaş - Sarpsborg maçını yayınlayacak ulusal bazı kanallar şöyle; CBC Sport Azerbeycan, DAZN, ESPN, RMC Sport, K-Vision, Optus Sport, TV Sumo, TeleClub Sport Live, Sport TV2...

NEGREDO SONRASINDA FORVETTE KİM OYNAYACAK?

Beşiktaş'ta yarın oynanacak karşılaşmada gözler forvet bölgesinde görev yapacak futbolcuda olacak. İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Nasr'a transferinin ardından siyah-beyazlı takımda hangi oyuncunun forvet hattında forma giyeceği merak konusu oldu.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadrosunda Vagner Love, Cyle Larin ve Mustafa Pektemek bulunuyor. Zaman zaman Ryan Babel'i de ileri uçta görevlendiren teknik direktör Şenol Güneş'in elindeki isimlerden hangisine forvet olarak görev vereceği yapılacak son taktik idmanın ardından netleşecek.

BEŞİKTAŞ, EVİNDE 106. AVRUPA MAÇINA ÇIKIYOR!

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 106. iç saha maçını yarın yapacak. Avrupa kupalarında rakiplerini 105 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 55 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 25 maçtan da yenik ayrıldı. Evindeki maçlarda rakiplerine 161 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 103 gol gördü.

BEŞİKTAŞ VE SARPSBORG GRUPLARA NASIL ÇIKTILAR?

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayan Beşiktaş, geride kalan 6 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sezonun ilk resmi maçlarında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık sonuçlarla yenerek eleyen siyah-beyazlılar, bir sonraki turda Avusturya ekibi LASK Linz'i 1-0 kazandığı müsabakanın rövanşında 2-1 yenilse de tur atlamayı başardı ve play-off turunda Sırbistan'ın Partizan takımıyla eşleşti. Beşiktaş, Sırp rakibiyle ilk maçta 1-1 berabere kalırken, rövanşı 3-0 kazanarak grup aşamasına yükseldi.

Norveç Ligi ekiplerinden Sarpsborg, UEFA Avrupa Ligi gruplarına 4 ön eleme turu geçerek geldi. Oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik alan Sarpsborg, sırasıyla İzlanda'nın IBV, İsviçre'nin Saint Gallen, Hırvatistan'ın Rijeka ve İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımlarını saf dışı bırakarak UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.

BEŞİKTAŞ - SARPSBORG MAÇI BİLETLERİ

Beşiktaş'ta genel başkanlığa tekrar seçilen Fikret Orman ile yeni yönetim kurulu üyeleri, aldıkları karar ile Beşiktaş - Sarpsborg maçının bilet fiyatlarında indirime gittiler. 16 Eylül günü alınan karar sonrasında Beşiktaş - Sarpsborg maçı bilet fiyatları şu şekildedir;

  1. Kategori 335TL
  2. Kategori 305TL
  3. Kategori 275TL
  4. Kategori 245TL
  5. Kategori 215TL
  6. Kategori 185TL
  7. Kategori 135TL
  8. Kategori 125TL
    VIP : 900TL
    1903 A-E : 900TL
    1903 B-D : 1000TL
    1903 C : 1100TL
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