Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde derbilerde iddialı

Siyah-beyazlı takım, 2015-2016 sezonunda göreve başlayan ve kulüpte dördüncü sezonunu geçiren Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'deki 15. derbi maçını Fenerbahçe'ye karşı yapacak. Beşiktaş, Güneş yönetimindeki 14 derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray'a toplamda 7 kez üstünlük kurdu. 4 derbiden beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, 3 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 19 golle havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 14 gol gördü.

FENERBAHÇE'YE KARŞI İKİ GALİBİYET

Beşiktaş, Güneş yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 7 derbi maçın ikisini kazandı. Siyah-beyazlı takım, sarı-lacivertli rakibiyle yaptığı 3 derbi mücadelesini berabere tamamlarken, 2 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, tecrübeli teknik adam döneminde Galatasaray'a karşı büyük üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı rakibiyle 7 maç yapan siyah-beyazlılar, bunların beşini kazanmayı bildi. Beşiktaş, Galatasaray derbilerinde ayrıca birer beraberlik ve yenilgi aldı.

GÜNEŞ'İN İLK SEZONUNDA 3 GALİBİYET

Şenol Güneş, Beşiktaş teknik direktörlüğünde ilk derbi heyecanını 2015-2016 sezonunun 6. haftasında Fenerbahçe karşısında yaşadı. Vodafone Park'ın yapımı nedeniyle bu derbiyi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak zorunda kalan siyah-beyazlı ekip, rakibine 3-2 üstünlük kurdu. Beşiktaş, Güneş yönetimindeki ikinci derbi mücadelesini ise 15. haftada Galatasaray'a karşı yine aynı statta yaptı. Siyah-beyazlı takım, bu maçı da 2-1 kazanarak üst üste iki derbi galibiyetine imza attı. Söz konusu sezonun 23. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olduğu karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılan Beşiktaş, 32. haftada ise Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek derbilerde başarılı bir sezonu geride bıraktı.