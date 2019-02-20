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Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde derbilerde iddialı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.02.2019 11:36 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde derbi maçlardaki üstünlüğüyle dikkati çekiyor.

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde derbilerde iddialı

Siyah-beyazlı takım, 2015-2016 sezonunda göreve başlayan ve kulüpte dördüncü sezonunu geçiren Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'deki 15. derbi maçını Fenerbahçe'ye karşı yapacak. Beşiktaş, Güneş yönetimindeki 14 derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray'a toplamda 7 kez üstünlük kurdu. 4 derbiden beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, 3 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 19 golle havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 14 gol gördü.

FENERBAHÇE'YE KARŞI İKİ GALİBİYET
Beşiktaş, Güneş yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 7 derbi maçın ikisini kazandı. Siyah-beyazlı takım, sarı-lacivertli rakibiyle yaptığı 3 derbi mücadelesini berabere tamamlarken, 2 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, tecrübeli teknik adam döneminde Galatasaray'a karşı büyük üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı rakibiyle 7 maç yapan siyah-beyazlılar, bunların beşini kazanmayı bildi. Beşiktaş, Galatasaray derbilerinde ayrıca birer beraberlik ve yenilgi aldı.

GÜNEŞ'İN İLK SEZONUNDA 3 GALİBİYET
Şenol Güneş, Beşiktaş teknik direktörlüğünde ilk derbi heyecanını 2015-2016 sezonunun 6. haftasında Fenerbahçe karşısında yaşadı. Vodafone Park'ın yapımı nedeniyle bu derbiyi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak zorunda kalan siyah-beyazlı ekip, rakibine 3-2 üstünlük kurdu. Beşiktaş, Güneş yönetimindeki ikinci derbi mücadelesini ise 15. haftada Galatasaray'a karşı yine aynı statta yaptı. Siyah-beyazlı takım, bu maçı da 2-1 kazanarak üst üste iki derbi galibiyetine imza attı. Söz konusu sezonun 23. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olduğu karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılan Beşiktaş, 32. haftada ise Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek derbilerde başarılı bir sezonu geride bıraktı.

2016-2017'DEKİ DERBİLERDE YENİLMEDİ
Beşiktaş, Güneş yönetiminde 2016-2017 sezonundaki derbi maçlarında ise rakiplerine yenilmedi. Siyah-beyazlı ekip, tecrübeli teknik adamın ikinci sezonundaki Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında bir galibiyet ve üç beraberlik aldı. Vodafone Park'taki ilk derbi maçını Galatasaray ile yapan Beşiktaş, rakibi karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 2-2 berabere tamamlamayı bildi. Siyah-beyazlılar, Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray maçını ise 1-0 kazandı. Fenerbahçe ile Kadıköy'de yaptığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Vodafone Park'taki karşılaşmayı ise 1-1 eşitlikle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezondaki 4 derbi maçta 6 puan elde etti.

GEÇEN SEZON İKİ KEZ KAZANDI
Beşiktaş, Güneş yönetiminde geçen sezon (2017-2018) çıktığı 4 derbi maçta ise ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'taki derbi maçlarda Galatasaray'a 3-0 ve Fenerbahçe'ye 3-1 üstünlük kurdu. Beşiktaş, deplasmandaki maçlarda ise Fenerbahçe'ye 2-1 ve Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu ve derbileri 6 puanla tamamladı.

BU SEZON 1 GALİBİYET, 1 BERABERLİK ALDI
Beşiktaş, Güneş yönetiminde bu sezon ilk yarıdaki derbi maçlarında ise birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan elde etti. Sezonun ilk derbi mücadelesinde Fenerbahçe'ye 6. haftada konuk olan siyah-beyazlı ekip, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı Vodafone Park'ta konuk eden Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE EVİNDE FENERBAHÇE'YE GEÇİT VERMİYOR
Siyah-beyazlı takım, Güneş yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı ligde başarılı iç saha sonuçlarına imza attı. Beşiktaş, geride kalan 3 sezonda evindeki 3 Fenerbahçe maçında 2 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Sarı-lacivertli rakibini 2015-2016 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 2016-2017'de Vodafone Park'taki derbi mücadelesinden ise 1-1 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, geçen sezon Fenerbahçe ile evinde yaptığı lig maçını ise 3-1 kazandı.

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