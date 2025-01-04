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Beşiktaş, Sergen Yalçın'da mutlu sona ulaştı! Pazar günü yapılacak görüşmenin ardından bir ilk yaşanacak

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.01.2025 09:57
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın konusunda mutlu sona ulaşıldı. Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı'nın pazar günü yapılacak görüşmede anlaşacağı ve resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın teklifini düşünmeden kabul edecek olan Sergen Yalçın, takımın içinde bulunduğu durumu toparlamaya çalışacak.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'da mutlu sona ulaştı! Pazar günü yapılacak görüşmenin ardından bir ilk yaşanacak

Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi resmen başlıyor. Pazar günü Serdal Adalı ile yüz yüze görüşme yapacak olan Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olacak.

KARİYERİNDE BİR İLK YAŞANACAK

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Bugüne kadar çalıştırdığı takımların tamamında 1 yıllık sözleşme yapan Sergen Yalçın ilk kez siyah-beyazlılarla 2.5 yıllık mukaveleye imza atacak.

HEMEN GÖREVE BAŞLAMAK İSTİYOR

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Son 9 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ın durumunu toparlayabilmek için hemen göreve başlamak istediğini söyleyen Sergen Yalçın, pazar günü yapılacak görüşmenin ardından resmen açıklanacak.

Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Serdal Adalı beşiktaş
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