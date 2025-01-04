Beşiktaş, Sergen Yalçın'da mutlu sona ulaştı! Pazar günü yapılacak görüşmenin ardından bir ilk yaşanacak

Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi resmen başlıyor. Pazar günü Serdal Adalı ile yüz yüze görüşme yapacak olan Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olacak.
Bugüne kadar çalıştırdığı takımların tamamında 1 yıllık sözleşme yapan Sergen Yalçın ilk kez siyah-beyazlılarla 2.5 yıllık mukaveleye imza atacak.
Son 9 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ın durumunu toparlayabilmek için hemen göreve başlamak istediğini söyleyen Sergen Yalçın, pazar günü yapılacak görüşmenin ardından resmen açıklanacak.
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