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Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

28.08.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 21.45'te Vodafone Park'ta karşılaşacak.

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