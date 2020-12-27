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Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.12.2020 19:00 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı.Josef de Souza, Ljajic, Aboubakar ve Gökhan Töre, Beşiktaş’ın Sivasspor maçı kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları sonrası pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programın yer aldığı çalışmalar gerçekleştirdi.Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

4 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte Ajdin Hasic'in yanı sıra yeni tip koronavirüs karantina sürecini tamamlayan Utku Yuvakuran kadroda yer aldı. Josef de Souza, Ljajic, Aboubakar ve Gökhan Töre, Beşiktaş’ın Sivasspor maçı kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Atakan Üner.

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