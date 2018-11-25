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Pota derbisinde gülen G.Saray!

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 25.11.2018 17:57 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, taraftarı önünde Galatasaray’ı konuk etti. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Galatasaray 74-72 kazanmayı başardı.

Pota derbisinde gülen G.Saray!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 74-72 yendi. Sarı-kırmızılılar, ligdeki 3. galibiyetini alırken, siyah-beyazlılar ise sahadan 4. kez mağlup ayrıldı.

Derbi mücadelesi karşılıklı top kayıplarıyla başlarken, 3. dakika 4-4'lük eşitlikle geçildi. Buva'yla pota altından üst üste sayılar bulan Beşiktaş Sompo Japan, 5. dakikayı 8-6 önde geçti. Çeyreğin ortalarında kenardan oyuna dahil olan Benzing ile siyah-beyazlılar hücumdaki etkinliğini artırdı. Galatasaray, Hayes ve Webster'ın sayılarıyla karşılık verse de serbest atış çizgisinden skor üreten ev sahibi takım, ilk periyodu 23-18 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe Can Maxim Mutaf, Ömer Utku Al ve Gibson'ın basketleriyle giren Beşiktaş Sompo Japan, 14. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 28-20. Hücumda temposu düşen rakibi karşısında Erol Can Çinko ve Hayes'le skor üreten sarı-kırmızılılar, 16. dakikada farkı 3 sayıya (28-25) indirdi. Mücadele karşılıklı basketlerle devam ederken siyah-beyazlılar, soyunma odasına 37-32 üstün girdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Galatasaray, hücumlardan boş dönen Beşiktaş Sompo Japan karşısında Göksenin Köksal yönlendirmesinde skor üretti. Hücum ribauntlarını toplayan sarı-kırmızılılar, 23. dakikada Erol Can Çinko'nun üç sayılık basketiyle 41-39 öne geçti. Rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren konuk takım, Auguste, Klobucar ve Harrison'ın basketleriyle 27. dakikayı beş sayı (43-48) farkla önde bitirdi. Taraftarının da desteğini arkasına alan Beşiktaş Sompo Japan, hücumdaki etkinliğini artırdı. Üstünlüğün birkaç kez el değiştirdiği üçüncü periyodu siyah-beyazlılar, 51-50 önde tamamladı.

Derbide son çeyrek, karşılıklı basketlerle başladı. Ömer Utku Al'a çalınan sportmenlik dışı faulün ardından Göksenin Köksal ile sayılar üreten Galatasaray, 32. dakikayı 56-54 üstün geçti. Can Maxim Mutaf ve Benzing ile hızlı hücumlardan sayılar bulan Beşiktaş Sompo Japan, 35. dakikada beraberliği yakaladı: 59-59. Karşılıklı üç sayılık basketlerle devam karşılaşmanın son bölümlerinde Hayes ve Harrison'la skor üreten konuk ekip, bitime 59 saniye kala farkı 5 sayıya çıkardı: 64-69. Serbest atışlardan sayılar bulan Galatasaray, bitime 12 saniye kala skoru 74-69'a getirdi. Siyah-beyazlılar, Can Maxim Mutaf'ın üç sayılık basketiyle bitime 5 saniye kala farkı 2 sayıya indirdi: 72-74. Son 4 saniyede iki hücum kullanan Beşiktaş Sompo Japan, skor üretemezken, Galatasaray derbiyi 74-72 kazandı.

Galatasaray'da Hayes ve Harrison 19'ar sayıyla oynarken, Beşiktaş Sompo Japan'da Benzing 17 sayı kaydetti.

Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Özge Şentürk
Beşiktaş Sompo Japan: Rich 6, Kenan Sipahi, Erkan Veyseloğlu, Alexander 11, Buva 13, Burak Can Yıldızlı, Can Maxim Mutaf 14, Ömer Utku Al 4, Samet Geyik, Gibson 7, Benzing 17
Galatasaray: Klobucar 7, Göksenin Köksal 8, Hayes 19, Harrison 19, Ege Arar 2, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz, Erol Can Çinko 11, Can Korkmaz 2, Hasan Emir Gökalp, Webster 2, Auguste 4
1. Periyot: 23-18
Devre: 37-32
3. Periyot: 51-50

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Sompo Japan Galatasaray Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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