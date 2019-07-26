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Beşiktaş Sompo Japan'da 3 imza

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.07.2019 21:02 | Son Güncelleme

Beşiktaş Sompo Japan, genç takımından 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Beşiktaş Sompo Japan'da 3 imza

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2000 doğumlu Çağdaş Kayabaşı, Ege Cem Sun ve Can Kaan Turgut ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

"Basketbolcularımıza başarılarla dolu bir kariyer dileriz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, genç oyuncularla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı da kaydedildi.

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Beşiktaş Sompo Japan Beşiktaş

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