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Beşiktaş Sompo Sigorta'da, Samet Geyik'in sözleşmesi yenilendi

BASKETBOL HABERLERİ  | 02.08.2019 16:08 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş Sompo Sigorta, uzun forvet pozisyonunda görev yapan Samet Geyik'in sözleşmesini uzattı.

Beşiktaş Sompo Sigorta'da, Samet Geyik'in sözleşmesi yenilendi

2019-2020 sezonu öncesinde iç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Sigorta, 2 sezondur kadrosunda yer alan 26 yaşındaki Samet Geyik ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Samet Geyik’e başarılarla dolu bir sezon dileriz" denildi.

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Tahincioğlu Süper Ligi Beşiktaş Beşiktaş Sompo Sigorta

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