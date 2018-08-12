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Beşiktaş'ta 10 numaraya son aday!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.08.2018 14:49 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Talisca ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta 10 numara için gündeme gelen son isim Real Betisli Ryad Boudebouz...

Beşiktaş'ta 10 numaraya son aday!

Ganso, Chadli gibi isimlerin gündemde bulunduğu Beşiktaş'ın İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'in Cezayirli yıldızı Ryad Boudebouz için teklif sunduğu belirtildi.

Premier Lig ekiplerinin de radarında olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için İspanyol kulübünün 15 milyon Euro bonservis bedelinde diretmesi üzerine transferin şimdilik tıkandığı öğrenildi. Real Betis kulübü de siyah beyazlılar'ın Boudebouz'a olan ilgisini doğruladı.

Ancak teknik direktör Quiqe Setien'in takımda kalmasını istediği 28 yaşındaki Cezayirli yıldızın kulüpten ayrılmasının düşük olasılık dahilinde olduğu bildiriliyor.

Yeşil beyazlılar'ın geçtiğimiz yaz döneminde Fransa Lig 1 ekibi Montpellier'den 7 milyon Euro bonservis karşılığında transfer ettiği Ryad Boudebouz, La Liga'da geçen sezon 27 maça çıkarken, 2 gol attı, 3 de asist yaptı. (BeIN SPORTS)

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Anahtar Kelimeler:
Ryad Boudebouz Beşiktaş real betis

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