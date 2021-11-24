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Beşiktaş Sporting Lizbon'a 4-0 yenildi, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

24.11.2021 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki dördüncü maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-0 yenildi ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Beşiktaş Sporting Lizbon'a 4-0 yenildi, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki dördüncü maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a deplasmanda 4-0 yenildi ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Sporting'de sahneyi 31. dakikada penaltıdan attığı golle Pedro Gonçalvez açtı.

Gonçalvez yedi dakika sonra farkı ikiye çıkardı.

Joao Paulo Dias Fernandes de 41. dakikada farkı üçe çıkardı ve devre arasına bu skorla gidildi.

Pablo Sarabia 56. dakikada maçın skorunu tayin eden golü attı.

Siyah beyazlılarda Josef de Souza 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Sporting Lizbon'un 14 şutundan 7'si kaleyi bulurken Beşiktaş 12 şutun 4'ünü kaleye gönderebildi.

Ev sahibi ekibin topla oynama oranı yüzde 59 oldu.

Grupta puanı bulunmayan Beşiktaş 19 Ekim'de İstanbul'da ağırladığı Sporting Lizbon'a 4-1 yenilmişti.

Böylece Kara Kartallar Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı dört karşılaşmada 12 gol yerken yalnızca iki kere ağları havalandırabildi.

Beşiktaş'ın grup üçüncüsü olabilmesi için 24 Kasım'daki maçta Ajax'ı yenmesi, ardından 7 Aralık'ta ilk maçta 2-1 yenildiği Borussia Dortmund'u deplasmanda daha farklı bir skorla yenmesi ve Dortmund'un da 24 Kasım'daki karşılaşmada Sporting Lizbon'a yenilmesi gerekiyor.

C grubunda namağlup Ajax'ın 12 puanı, Dortmund ve Sporting Lizbon'un ise altışar puanı bulunuyor.

Gecenin diğer karşılaşmalarında ise skorlar şöyle oldu:

  • Real Madrid 2-1 Şahtar Donetsk
  • Borussia Dortmund 1-3 Ajax
  • Sherif 1-3 Inter
  • Liverpool 2-0 Atletico Madrid
  • Manchester City 4-1 Clubb Brugge
  • RB Leipzig 2-2 PSG
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