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Beşiktaş Süper Kupa'yı penaltılarda kazandı

25.01.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş penaltılara giden karşılaşmada Süper Kupa'yı kazandı, Antalyaspor ise bu kupayı ilk defa müzesine götürme hedefini gerçekleştiremedi.

Beşiktaş Süper Kupa'yı penaltılarda kazandı

Beşiktaş penaltılara giden karşılaşmada Turkcell Süper Kupa'yı kazandı, Antalyaspor ise bu kupayı ilk defa müzesine götürme hedefini gerçekleştiremedi.

Beşiktaş böylece geçen sene kazandığı Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanına Süper Kupa'yı da ekleyerek ulusal turnuvalarda üçte üç yaptı.

Katar'daki Ahmed bin Ali Stadyumu'nda oynanan maçın 90 dakikasına damgasını vuran futbolcu ise önce takımını öne geçiren, ardından da kendi kalesine attığı golle Antalyaspor'un skora denge getirmesini sağlayan Atiba Hutchinson oldu.

Atiba 33. dakikada ceza sahası içine Rosier'nin gönderdiği topu sol ayağıyla yan ağlara göndererek skoru 1-0'a taşıdı.

74. dakikada ise ceza sahasından çekilen bir şutu durdurmak isteyen Atiba, topun ayağına çarpıp kaleciyi yanıltmasıyla kendi ağlarını havalandırdı.

Maçın geri kalanında gol sesi çıkmayınca karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatmalarda iki takım da buldukları pozisyonları değerlendiremedi.

Bunun üzerine penaltı atışlarına geçildi.

Antalyaspor'da Mustafa Erdilman'ın penaltısını Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu çeldi, top direğe çarpıp dışarı çıktı.

Sherel Floranus'un penaltısı ise önce direğe, ardından Ersin Destanoğlu'na çarparak dışarı gitti.

Beşiktaş'ta sırasıyla Alex Teixeira, Michy Batshuayi, Atiba Hutchinson ve Demagoj Vida'nın atışlarını gole çevirmesiyle Kara Kartallar 4-2'lik skorla maçı kazandı.

1966 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Kupası adı altında oynanan ve Türkiye Kupası kazananı ile 1. Lig kazananını karşı karşıya getiren bu karşılaşma, 1998'de sonlandıktan sonra 2006'da Süper Kupa adıyla tekrar geri dönmüştü.

Beşiktaş bu kupayı da en son o yıl kazanmıştı.

Beşiktaş bugünkü zaferiyle müzesindeki Süper Kupa sayısını 9'a çıkararak kupayı en çok kazanan takımlar sıralamasında Fenerbahçe ve Trabzonspor'la birlikte 2.liğe yerleşti.

Bu sıralamada zirvede ise 16 kupayla Galatasaray bulunuyor.

Beşiktaş geçen sezon hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı kazandığı için finali Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor ile oynadı.

Geçen ay yargı sürecinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2011 yılında şike soruşturması nedeniyle oynanmayan Süper Kupa'nın da bu sezon oynanmasını talep etmişti.

O yıl da Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecekti.

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